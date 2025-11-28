Lemondott Ukrajna egyik legbefolyásosabb politikai szereplője, Volodimir Zelenszkij elnök hivatalának vezetője, miután házkutatást tartottak otthonában. Andrij Jermak vezette az ukrán küldöttséget a közelmúltban Genfben, a Washingtonnal folytatott tárgyalásokon – írta a CNN.

Jermak lemondása, amelyet maga az ukrán elnök jelentett be, bonyolítja Kijev helyzetét az Egyesült Államokkal folytatott kulcsfontosságú béketárgyalások előtt.

Volodimir Zelenszkij televíziós beszédben jelentette be, hogy átszervezik az ukrán elnöki hivatalt, Jermak nyilatkozatot írt, amelyben csak azt erősítette meg, hogy folyik a razzia és teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal. A házkutatásokban Ukrajna két fő korrupcióellenes szerve, az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Szakosított Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) is részt vett – áll a szervek közleményében.

A razziák okát nem hozták nyilvánosságra, de mindössze két héttel azután történt, hogy a két ügynökség átfogó vizsgálatot indított egy állítólagos jutalékrendszer ügyében, amely Ukrajna kritikus energiainfrastruktúráját érintette.

A botrány kipattanását követően már Zelenszkij két miniszterét is eltávolította a hivatalából.

Ukrajnát régóta Európa egyik legkorruptabb országaként tartják, ami komoly akadályt jelent az Európai Unióhoz való csatlakozásának útjában.

Az EU világossá tette Kijev számára, hogy szigorú korrupcióellenes intézkedéseket kell végrehajtania, ha taggá akar válni, a korábbi, Biden-kormány pedig arra sürgette az ukrán kormányt, hogy tegyen többet a korrupció felszámolása érdekében 2023-ban.

A burjánzó kormányzati korrupció elleni küzdelem volt Zelenszkij fő kampányígérete a 2019-es választások előtt. A háború alatt Zelenszkij számos magas rangú ukrán tisztviselőt menesztetett korrupciós vádak miatt, kormánya pedig korrupcióellenes intézkedéseket kezdeményezett, beleértve a Nemzeti Korrupcióellenes Stratégiát is.

A nemzetközi szervezetek, köztük az EU, az ENSZ és a vezető nemzeteket tömörítő G7-csoport korábban dicsérték Zelenszkij kormányát a korrupcióellenes erőfeszítésekért, beleértve azt a tényt is, hogy még az ország legfelsőbb tisztviselői sem esnek többé a bűnüldöző szervek hatókörén kívül.

A most történtek nem könnyítik meg az eddig is nehéz tárgyalásokat az Egyesült Államokkal.

A múlt héten a Trump-adminisztráció egy 28 pontos béketervet terjesztett elő, amely nagyrészt tükrözte Oroszország kiterjedt kívánságlistáját, beleértve azt a követelést, hogy Ukrajna adjon fel területeket, csökkentse hadseregének létszámát, és tiltsa el az országot a NATO-csatlakozástól. Az ukrán és európai tisztviselők határozottan ellenezték a béketerv ezen változatát, és Jermak küldöttségének sikerült meggyőznie az Egyesült Államokat a felülvizsgálatáról.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön azt nyilatkozta, hogy várja az amerikai delegációt Moszkvába a jövő hét elején, míg Zelenszkij azt mondta, hogy az ukrán csapat is találkozni fog az amerikaiakkal. Míg egyes amerikai tisztviselők, köztük Donald Trump elnök, a héten elért jelentős előrelépésről nyilatkoztak, a gyors áttörés esélye csekélynek tűnik, különösen azután, hogy Putyin csütörtökön jelezte, hogy nem hajlandó elengedni maximalista követeléseit.