Ha minden igaz megszületett az amerikai-ukrán megállapodás a természeti erőforrásokról - pontosabban a feltételekről. Ez kedvezményes hozzáférést biztosítana az Egyesült Államoknak Ukrajna kiterjedt nyersanyagkészleteihez. Zelenszkij gépe már landolt is, február 28-án alá is írhatják Washingtonban. A piacok eleinte optimisták voltak, a forint is benézett 400 forintos euró-árfolyam alá. Sokan már a békét látják. Valóban ekkora horderejű megállapodásról van szó?

A békét nem egy a nyersanyagok közös kitermeléséről, vagy az ukrán infrastruktúra közös üzemeltetését kilátásba helyező keretszerződéssel lehet elérni. A megállapodás, legalábbis, ahogy az gyakran beállítják arra irányul, hogy az Egyesült Államok meg tudja téríteni az eddigi költségeit amelyeket Ukrajnára fordított, Ukrán olvasatban pedig az eredeti elképzelések szerint azt a célt szolgálná, hogy Washington egyrészt motivált legyen Kijev támogatásában, másrészt pedig abban, hogy

minél több területről szorítsa ki az orosz haderőt, hogy nagyobb mértékben férhessen hozzá a kitermelhető ásványi kincsekhez.

Ahhoz, hogy azokat ki lehessen termelni komoly beruházásokra van szükség, ezekhez pedig biztonságos körülmények, amelyekhez elengedhetetlen körülmény a fegyvernyugvás és a béke elérése. Ebben a tekintetben logikus lenne azt feltételezni, hogy a megállapodás aláírása közvetlen hatással lehet a békekötés előrehozására is, hiszen anyagilag motivált kellene, hogy legyenek benne azok, akik profitálnak belőle. Ez azonban kissé leegyszerűsítő lenne, hiszen az orosz ukrán háború egy igen összetett és többrétegű probléma.

Itt mégiscsak Ukrajna vagyonáról van szó. Túlzás azt mondani, hogy ezzel Ukrajnát kiárusították az Egyesült Államoknak?

A helyzet ennél talán valamivel árnyaltabb, ugyanis ebből Ukrajna is szerez majd bevételt. Ennek a feltételei és körülményei sem tisztázottak teljesen. Ukrajnában jelentős az amerikai jelenlét több már most is kitermelés alatt álló lelőhely és feldolgozó üzem esetében, másrészt pedig igen nagy a magánszemélyek részvétele is az üzletágban.

Csúnyán megvezették Trumpot? Valójában azonban Ukrajna ásványkincseinek nagysága hatalmas rejtély – értékeli a helyzetet a Politico. A lap szerint Trump lehet, hogy végül kevesebbet kap, mint amennyire számított. Az ukrán ásványkincsvagyonra vonatkozó becslések ugyanis elavult szovjet korabeli felméréseken alapulnak, amelyek nem vették figyelembe a kitermelés gazdaságosságát. Bár az ország több mint 20 ezer feltérképezett ásványi lelőhelyről számol be, ezek közül csak mintegy 8 ezret értékeltek gazdaságosan feltárhatónak, kibányászhatónak. Ezeknek kevesebb mint a felét aknázták ki, mielőtt Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen. Az amerikai elnök számára ez az évszázad üzlete lehet – vagy egy rakás veszteséges bányát hagyhat maga után, amelybe egyetlen amerikai vállalat sem akar majd befektetni - összegeznek. A lap szerint Trump dönthet úgy, hogy növeli Ukrajna támogatását, és segít visszaszerezni a megszállt területeket – vagy elfogadja Vlagyimir Putyin ajánlatát , hogy Oroszországtól vásárol ásványokat, beleértve a megszállt ukrán területeken kitermelt ásványokat is.

Volodimir Zelenszkij szempontjából ez győzelem vagy inkább presztízsveszteség?

Ezzel kapcsolatban a vélemények eltérnek. Ha megnézzük az ukrajnai ritkaföldfémekkel kapcsolatos kérdés idővonalát, úgy azok kitermelését maga az ukrán fél vetette fel és az elképzelés nagy támogatója Linday Graham szenátor volt, aki azt mondta, hogy Ukrajna legalább 13-14 billió dollár értékű ritkaföldfémen csücsül, és nem lenne szabad hagyni, hogy azok orosz kézre kerüljenek, hiszen Oroszország azokat majd Kínának fogja átadni. Ukrajnát tehát támogatni kell, hogy ezeket a kincseket az USA kaphassa meg. Ukrajna számára ez kedvező lehetett volna Kijev olvasatában, hiszen

úgy gondolták, hogy az üzlet orientált Trump majd ráharap az ügyre és így az ország támogatása biztosított marad.

Ebben a tekintetben az elképzelés valahol sikerült: Az Egyesült Államok rátenné a kezét ezekre az ásványokra, de nem a további támogatásért cserébe, hanem az eddigiek fejében. Utóbbi bizonyos ellenállást generált Zelenszkij részéről, ezért az is felmerült, hogy az Egyesült Államok helyett az EU kaphatna hozzáférést ezekhez a megfelelő garanciák megszerzése érdekében.

Volodimir Zelenszkij lerázta az első ajánlaot Kép: Reuters , Valentyin Ogirenko

Azt, hogy győzelem, vagy presztízsveszteségként értékelik az helyzetet a jövőben, azon múlik, hogy a tényleges megállapodást milyen tartalommal töltik fel, és abból Ukrajna mennyit tud ténylegesen profitálni mind gazdagi mint biztonsági téren.

Trump le akarta mondani? A amerikai elnök állítólag le akarta mondani Volodimir Zelenszkij ukrán elnök washingtoni látogatását, de meggondolta magát, miután beszélt Emmanuel Macron francia elnökkel - értesült a BFMTV francia hírcsatorna. Február 26-án, szerdán Ukrajna állítólag üzenetet kapott Washingtonból, hogy elmarad a találkozó. Az ukrán elnök ezután felhívta Emmanuel Macront, aki beszélt Donald Trumppal, és rávette, hogy találkozzon Zelenszkijjel. Végül Trump meggondolta magát, és bejelentette az ukrán elnök látogatását .

Trump is és Putyin is pedzegeti, hogy valójában elenyésző lehet az elnök mögötti társadalmi támogatottság. Azóta több mérés is megjelent, ami az ellenkezőjét bizonyítja, vagy próbálja bizonyítani. Mi lehet a valóság?

A Trump által felvetett 4 százalékos támogatási szint véleményem szerint túlzóan alacsony. Ennél jóval magasabb a regnáló elnök támogatottsága, de ugyanolyan túlzó becslés a nemrégiben közzé tett 57 százalék is. Tényleges támogatottsági szintje valahol félúton lehet a kettő között. Azonban pontos és hiteles adatokkal, amelyek valóban független felmérésből származnának, ezzel kapcsolatban nem rendelkezünk. Ukrajnát több közel 7-8 millió ukrán állampolgár hagyta el, az országban maradtak jelentős része pedig általában inkább nem vesz részt közvéleménykutatásokban, így a merítés gyakran csekély. Mindemellett elmondható, hogy a külföldön élők között az Zelenszkij népszerűsége valóban magas.

Zelenszkij felajánlotta, hogy bizonyos feltételekkel lemond és elnökválasztást írnak ki, ha majd eljön az ideje. Van egyáltalán olyan, aki ebben a helyzetben szívesen átvenné a stafétát?

Az ukrán politikai tér egyelőre steril és Zelenszkijnek tényleges kihívója, aki már most szembe tudná helyezni magát a politikájával egyelőre nincs. A volt elnök Petro Porosenko ugyan tesz óvatos próbálkozásokat és kritikus hangokat üt meg, de ellene több szankciót is bevezettek már. Ha hiszünk a felméréseknek, úgy azokból az derül ki, hogy a volt vezérkari főnök, Valerij Zaluzsnij népszerűsége magasabb mint Zelenszkijé, de ő jelenleg Nagy Britanniában teljesít diplomáciai szolgálatot és nem is jelentette be eddig, hogy lennének politikai ambíciói.

Most egy háború ellenes álláspont az ukrán politikai térben nagyon hamar defetista foltot kapna, ami sok szempontból politikai öngyilkossággal lenne egyenlő

- annak ellenére, hogy a békére igen sokan vágynak már Ukrajnában - így a jelentkezők sora egyelőre nem túl nagy. De amint a választási folyamat ténylegesen megindul, a jelöltek száma gombamód szaporodik majd Ukrajnában.

Valerij Zaluzsnij ha már szóba került: ő maga sem tartja időszerűnek a választást. A volt vezérkari főnök mögött valóban lenne támogatottság, tényleg ismerik őt az ukránok, vagy csak zavarkeltés a nevének belengetése?

Zaluzsnij hiteles személyiség és vezetőként van jelen az ukrán köztudatban, és sokan úgy vélik, hogy elmozdításának ez volt az egyik legnyomatékosabb indoka, nehogy politikai vetélytárssá váljon. Azt, azonban, hogy milyen érdekek húzódtak meg a háttérben egyelőre nem tudjuk.

Valerij Zaluzsnij sem tart időszerűnek egy elnökválasztást Kép: Reuters , Gleb Garanich

Zaluzsnijnak nincs csapata, és nem tudni azt sem, hogy mellé áll-e az ukrajnai-, és a nyugati elit. Az ő esélyeinek a felmérésének akkor lenne értelme, ha a választások kiiírásra kerülnének ő pedig bejelentené, hogy indul rajtuk. De abból kiindulva, hogy Ukrajnában a hadsereg örvend a legnagyobb kredibilitásnak, így nem lenne alaptalan azt feltételezni, hogy Zaluzsnij katonai háttere pozitív hatással lenne a választási esélyeire.

Van arra bármi esély, hogy egy Viktor Janukovics száműzött elnökhöz hasonló oroszbarát figurát válasszanak vagy ültessenek az ukrán államfői székbe?

Ukrajnában egyelőre nincs olyan jól látható politikai figura aki ezt a szerepet be tudná tölteni. Az oroszbarát politikai képviseletre Ukrajnában most nincs igény, a korábbiak pedig vagy integrálódtak a hazafias vonalba, vagy elhagyták az országot, vagy tevékenységük tiltólistán van. Az előfordulhat, hogy a továbbra is „oroszabb ajkú” régiók lakosságának érdekeit előtérbe helyező politikai mozgalmak vagy brandek idővel felbukkannak, de azok is inkább az adott csoportok érdekeire és nem pedig a szomszédokkal való közeledés igényére építik az üzeneteiket. Hosszú távon előfordulhat egy oroszbarát politikai réteg kifejlődése, ehhez azonban több időre van szükség.