Az európai védelmi részvények hétfőn ismét mélyrepülésbe kezdtek, miután az Egyesült Államok és Ukrajna is biztató előrelépésről számolt be a béketárgyalásokkal kapcsolatban. A piac mondhatni törvényszerűen reagált:

ha csökken a háborús kockázat, az a hadiipar várható bevételein is azonnal meglátszik.

A Stoxx Europe Aerospace and Defense index délelőtt 2,1 százalékkal esett vissza, és ezzel július óta nem látott szintre csúszott. Ráadásul ez a zuhanás egy pénteki, több mint 3,4 százalékos lejtmenetet követett, vagyis két nap alatt gyakorlatilag elszálltak a szektor rövid távú nyereségei.

A német ipar nagyágyúi – Rheinmetall, Hensoldt, Renk – egyaránt 4 százalékos mínuszban jártak, de a svéd Saab sem úszta meg: részvényei 3,5 százalékos estek. A hadiipari cégek ezzel egyértelműen a Stoxx 600 index leggyengébben teljesítői közé kerültek – jegyzi meg a CNBC.

A gyengélkedéshez az is hozzájárult, hogy az európai földgáz ára is mélypontra zuhant.

A holland TTF gáztőzsde árfolyamának alakulása az elmúlt évben Kép: TradingView

Péntek reggel a megawattóránkénti ár 30 euró környékére esett, és azóta is ott tanyázik. Erre másfél éve nem volt példa.

A piac tehát szépen lassan békeüzemmódra kapcsol.

A hangulatot egyértelműen az amerikai külügyminisztérium hétvégi bejelentése befolyásolta: Marco Rubio külügyminiszter genfi tárgyalásait rendkívül produktívnak értékelték az ukrán féllel. Bár konkrét megállapodás még nincs, állítólag még Donald Trump is nagyon boldog volt a fejleményektől.

Közben az Európai Unió is elkezdte megfogalmazni a saját feltételeit egy hosszú távon fenntartható békéhez – többek között kizárná a határok erőszakos megváltoztatását, illetve Ukrajna katonai képességeinek korlátozását. Ezek a pontok viszont élesen szembe mennek az amerikai tervezet kiszivárgott részeivel, amelyek például területi engedményeket és a NATO-tagságról való lemondást követelnék Kijevtől.

A dokumentum – amelyet az AP is megszerzett – a Krím, Luhanszk és Donyeck átadását, valamint az ukrán haderő létszámának 600 ezer főben való maximalizálását is tartalmazza. Elemzők szerint ez a javaslat túlzottan oroszbarát, és ilyen formában aligha számíthat ukrán jóváhagyásra.

Továbbá még arra sincs semmilyen garancia, hogy az oroszoknak is elfogadható - pláne egy felpuhított javaslat.

A befektetők persze ennyire nem merülnek el a részletekben – számukra most az a lényeg, hogy megindult valami, és a tűzszünet lehetősége közelebb került, mint az elmúlt másfél évben bármikor.

Ben Gutteridge, az Invesco elemzője óvatos optimizmussal értékelte a helyzetet. Úgy látja, hogy bár a védelmi részvények hosszú távú „strukturális sztorija” továbbra is érvényes, hiszen a globális feszültségek nem csökkennek, a mostani visszaesés természetes korrekciónak tekinthető.

„A rövid távú kilátások biztatóbbak, de közép- és hosszú távon továbbra is sok a kérdőjel” – mondta.

A piac viszont hétfőn világos üzenetet küldött: ha valóban közeledik a béke, annak árát elsőként az európai hadiipar fogja megfizetni.

Akad aki már nyertesnek érezheti magát – a tőzsdei korrekció ellenére

Még a genfi tárgyalások előtt német Rheinmetall fegyvergyártó cég megszellőztette terveit, miszerint legújabb Lynx gyalogos harcjárművekkel látja el az ukrán fegyveres erőket, valamint bejelentette a tüzérségi lőszer gyártásának megkezdésének dátumát Ukrajnában.

A Rheinmetall árfolyamának alakulása a frankfurti tőzsdén, az elmúlt héten Kép: TradingView

Mindez a vállalat 2030-ig szóló fejlesztési vízióját bemutató prezentáció tartalmazza, amit a Defense Express hozott nyilvánosságra. Mindez azonban nem tekinthető hivatalos megrendelésnek, mivel Ukrajna számára még nem különítettek el forrásokat a Lynx járművek gyártására – tehát arra az esetre vonatkozik, ha megvan a finanszírozás.

A tervek nemcsak katonai szempontból jelentősek: ipari és gazdasági téren is új fejezetet nyithatnak. A hadiipari decentralizáció, azaz a gyártási kapacitások helyi telepítése régóta stratégiai cél az ukrán vezetés számára, különösen a háborús körülmények között.

A vállalat tervei szerint nem pusztán exportálni fogja a járműveket, hanem helyi gyártásba vonja be az ukrán ipart. Ez a modell hosszú távon biztosíthatja a harcjárművek karbantartását, az alkatrészellátást, valamint új munkahelyeket teremthet a hadiiparban – egy háborús országban, amelynek gazdasága súlyos nyomás alatt áll.

Az ukrán kormány is jelezte, hogy prioritásként kezeli a hazai hadiipari kapacitás fejlesztését, és nyitott a külföldi partnerekkel való mélyebb együttműködésre.

Mikor és mennyi jármű érkezik?

A szállítások időzítését illetően a dokumentum egy-két éven belüli rövid távú kilátást említ, ami egyértelműen a gyártás és a szállítás megkezdésére, nem pedig befejezésére utal. A tervek szerint a megrendelések 2026 első negyedévében indulhatnak, amit egy külön dia is jelöl.

A Rheinmetall közlése szerint a legelső batch (tétel) már összeszerelés alatt áll Németországban, és még 2025 vége előtt megérkezhet Ukrajnába. A hosszabb távú tervekben több száz jármű szerepel, de pontos darabszámot egyelőre nem közöltek – ugyanis ennek feltételei között említik a finanszírozási és logisztikai háttér biztosítását.