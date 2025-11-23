Meghalt a világon az első ember, akinél megerősítették a H5N5 madárinfluenza vírussal való fertőzöttséget.

A Grays Harbor környéki baromfitenyésztő idős volt, és már meglévő egészségügyi problémái voltak – jelentette be az Olympiai Washington Állami Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma, hozzátéve, hogy

„a lakosságra leselkedő kockázat továbbra is alacsony”.

Influenzagyanúval került kórházba

Korábban a H5N5-öt csak állatokban mutatták ki, viszont az amerikai egészségügyi minisztérium november közepén hivatalosan megerősítette az elhunyt baromfitenyésztő fertőzöttségét, miután influenzaszerű tünetekkel kórházba került.

A vírust más érintett személyeknél nem mutatták ki,

nincs bizonyíték az emberről emberre történő terjedésre.

Az elhunyt a kertjében házi baromfikat tartott, amelyek vadon élő madarakkal érintkeztek – számol be a Welt.

Megerősítik: a német Friedrich Loeffler Intézet – a Szövetségi Állategészségügyi Kutatóintézet – sem tudott az Egyesült Államokban történt eset előtt semmilyen H5N5 fertőzésről szóló jelentésről embereknél, viszont nemrégiben arról adtak hírt, hogy fő nyugati partnerünknél az őszi madárvonulással brutális szintre lépett a vírus terjedése, a telepeken másfélmillió szárnyast kellett leölni.

Európában még nem történt emberi fertőződés

A madárinfluenza eddigi legnagyobb dokumentált hulláma 2022 óta tombol, amely több kontinensen is átível.

Ez a járvány a magas patogenitású – azaz különösen virulens – H5N1 vírust érinti és elsősorban a madarakat támadja meg, de számos emlősben is megtalálható.

A gyilkos altípus elvileg nagy fertőző dózisban átvihető emberre, de Európában eddig nem jelentettek ilyen megbetegedést.