Pozitív lett egy kaliforniai kisgyermek tesztje madárinfluenzára. Az állami egészségügyi hatóságok közlése szerint a beteg otthon lábadozik, enyhe felső légúti tünetei vannak.

A mintát az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központjának továbbítják, hogy a diagnózist megerősítsék. A hivatal szerint nincs bizonyíték arra, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna – írja a Bloomberg.

Közölték azt is, hogy a gyermek más légúti vírusokkal is fertőzött volt, amelyek szintén okozhatták a tüneteket. A lakosságra jelentett kockázat továbbra is alacsony. A gyermeknek az eddigi ismeretek szerint nem volt kontaktja hordozó állattal, azt pedig még vizsgálják, hogy vadon élő madarakkal érintkezett-e.