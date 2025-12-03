A mintegy 594 embert érintő enterális megbetegedéssorozat alakult ki november elején a XIII. kerületben, amely főként óvodás korú gyermekeket érintett. Az esettel kapcsolatban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Vármegyei Kormányhivatal azonnal, összehangoltan lépett fel.

A vizsgálat során az alapanyagoktól a technológiai folyamatokon át a konyhai környezetig, továbbá a személyi higiénés feltételekig mindent átfogóan ellenőriztek.

A laboratóriumi vizsgálatok alapján a konyhai dolgozók és a betegek mintáiban azonos Norovírus-törzs (GII.4 Sydney variáns) volt jelen. Ez alátámasztja az ellátási láncban élelmiszer közvetítésével történő terjedést.

A járványban 19 tálalókonyha volt érintett, és összesen 594 fő betegedett meg, köztük 541 óvodás és 53 intézményi dolgozó – írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

A hatóságok azonnal intézkedtek, egy főzőkonyha tevékenységét fel is függesztették, ami csak a takarítás, fertőtlenítés hatékonyságát igazoló laboratóriumi vizsgálati eredménnyel és a dolgozók negatív mintái után nyithat újra.

Az érintett konyhák üzemeltetőjével szemben eljárást is indítottak.