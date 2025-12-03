A mintegy 594 embert érintő enterális megbetegedéssorozat alakult ki november elején a XIII. kerületben, amely főként óvodás korú gyermekeket érintett. Az esettel kapcsolatban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Vármegyei Kormányhivatal azonnal, összehangoltan lépett fel.
A vizsgálat során az alapanyagoktól a technológiai folyamatokon át a konyhai környezetig, továbbá a személyi higiénés feltételekig mindent átfogóan ellenőriztek.
A laboratóriumi vizsgálatok alapján a konyhai dolgozók és a betegek mintáiban azonos Norovírus-törzs (GII.4 Sydney variáns) volt jelen. Ez alátámasztja az ellátási láncban élelmiszer közvetítésével történő terjedést.
A járványban 19 tálalókonyha volt érintett, és összesen 594 fő betegedett meg, köztük 541 óvodás és 53 intézményi dolgozó – írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
A hatóságok azonnal intézkedtek, egy főzőkonyha tevékenységét fel is függesztették, ami csak a takarítás, fertőtlenítés hatékonyságát igazoló laboratóriumi vizsgálati eredménnyel és a dolgozók negatív mintái után nyithat újra.
Az érintett konyhák üzemeltetőjével szemben eljárást is indítottak.
Több mint hatszázan tettek bejelentést a tömeges ételmérgezéssel kapcsolatbanMég nem tudni, mi okozta múlt hét csütörtökön a budapesti XIII. kerületi óvodákban és bölcsődékben a tömeges rosszulléteket, de kiderült, hétvégére 611 jelzés érkezett az NNGYK-hoz. Ezáltal valószínűleg sokkal többen fertőzödhettek meg, mint amit tudni lehetett, pedig az sem volt kevés. A végleges adatok szerint 80 gyermek került kórházba, közülük nyolcan még mindig ápolásra szorulnak.
