Egyre többen köhögnek, folyik az orruk vagy lázas betegek. Az idei év 49-dik hetében vagyis december 1-je és 7-e között 29 800-an fordultak orvoshoz influenzaszerű, és 215 600-an akut légúti fertőzés tüneteivel – írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Egy héttel korábban 26 300-an fordultak orvoshoz influenzaszerű, és 210 400-an akut légúti fertőzés miatt.

Influenzaszerű megbetegedés:

a betegek 29,9 százaléka 0-14 éves volt;

a betegek 34,2 százaléka a 15-34 éves fiatal felnőttek közé tartozott;

a betegek 26,8 százaléka 35-59 éves volt;

a betegek 9,1 százaléka pedig a 60 éven felüliek csoportjába tartozott.

Az akut légúti fertőzés:

a betegek 46,9 százaléka 0-14 éves volt;

a betegek 26,2 százaléka a 15-34 éves fiatal felnőttek közé tartozott;

a betegek 17,7 százaléka 35-59 éves volt;

a betegek 9,2 százaléka pedig a 60 éven felüliek csoportjába tartozott.

A 49. héten összesen 225 betegtől érkezett légúti minta az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. Az orvosok által beküldött 198 minta közül négy betegnél az influenza A(H1N1pdm09), tizenegy betegnél az influenza A(H3), két betegnél az RSV-t, 34 betegnél a Covid-19 vírust mutatták ki.

Az influenza pozitivitási arány 7,6 százalék volt, az RSV pozitivitási arány 1 százalék, a SARS-CoV-2 vagyis a koronavírus pozitivitási aránya pedig 17,2 százalék volt.

A kórházak által beküldött tíz légúti minta közül egy betegnél influenza A(H1N1pdm09), két betegnél influenza A(H3), két betegnél RSV, két betegnél pedig koronavírust mutattak ki – közölte a hatóság.

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján, a 49. héten 91 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 11 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban.

Az idei influenza szezonban vagyis 40. és 49. hét között között összesen 1867 vizsgálati anyag érkezett az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, melyből négy feldolgozásra alkalmatlan volt. Negyvennégy főnél influenza A [16 influenza A(H1pdm09), 28 influenza A(H3)], 9 főnél RSV, 362 főnél Covid-19 fertőzést igazoltak. Huszonkilenc megbetegedés hátterében rhinovírus állt, hatot parainfluenza vírus, kettőt bocavírus, egyet adenovírus okozott.