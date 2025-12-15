Egyre többen fordulnak orvoshoz felső légúti panaszokkal. Az idei év 49-dik hetében vagyis december 1-je és 7-e között 29 800-an fordultak orvoshoz influenzaszerű, és 215 600-an akut légúti fertőzés tüneteivel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai szerint, erről itt írtunk bővebben.

Az idei influenzaszezon valóban korábban indult szinte mindenhol, köszönhetően az egyébként influenzavírusoknál nem meglepő új változat megjelenésének – írja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) virológusa, a PTE Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője a Facebook posztjában.

Jelenleg Európában főként az 5-14 éveseket érinti a fertőzés, a kórházi kezelések szükségessége pedig főként a 65 évnél idősebbeket – összhangban a vírus járványtani tulajdonságaival, ám ez a szezon során még változhat, hiszen sok tényező befolyásolja.

Még ha az idei vakcinaösszeállításhoz kevésbé jól illeszkedő A(H3N2) vírus dominál is ezen a télen, a vakcina várhatóan továbbra is védelmet nyújt a súlyos megbetegedés ellen, így továbbra is fontos eszköz marad.

Ez nem „szuperinfluenza”, csak egy új variáns, melynél még nem tudni, hogy a szezonra pontosan milyen hatása lesz, így érdemes felkészülni. Ám fontos hozzátenni, hogy az influenzavírusoknál ez teljesen megszokott, csak a COVID-19 óta mindenki felkapja a fejét az ilyesmire a média meg kicsavarja és apokaliptikus színezetet ad neki

– írta a szakember.

Az idős, krónikus betegeknek, kisbabáknak az influenza elleni védőoltás felvételét javasolja, de mindenki másnak is javasolt felvenni az oltást, hiszen a szezonális influenza évről-évre jelentős terhet ró az egészségügyi rendszerekre és veszélyezteti az ellátott betegeket, nem hiába a kórházi látogatások korlátozása.

A vakcina önmagában nem elég, itt az idő újra odafigyelni a légúti fertőzések szezonjában megtanult jó higiéniás gyakorlatra is. A virológus kiemelte, a néphiedelmekkel ellentétben nem nő harmadik karunk a vakcinától, a védelem kialakulásához kell némi idő, így igencsak indokolt ezt mihamarabb meglépni.