Idén már valóban fizetős lesz a parkolás Budapest közterületein a két ünnep közötti munkanapokon - erősítette meg a Fővárosi Önkormányzat a Telexnek, miután a lap arról érdeklődött, tényleg módosul-e az elmúlt években megszokott parkolási rend az idei ünnepi szezonban.

A Fővárosi Közgyűlés még tavaly módosította a parkolási rendeletét, amelynek értelmében mostantól a két ünnep közötti munkanapokon is fizetős lesz a közterületi parkolás Budapesten.

Eszerint december 29. hétfőn, december 30. kedden, és december 31. szerdán mindenképp parkolójegyet kell váltani a fővárosban.

A részletes parkolási rendről később adnak tájékoztatást.

Az önkormányzat az indoklása szerint azért változtatott a szabályozáson, mert rengeteg panasz érkezett hozzájuk. Számos terület lakói kifogásolták, hogy nehezen tudnak parkolni otthonuk környékén az ünnepek alatt, mert a helyeket hosszú időre elfoglalják az ingyenesen várakozók.

Az elmúlt években Budapesten ingyenesen lehetett parkolni a két ünnep között. Persze kivételek akkor is akadtak, például a Budai Várban, a Margitszigeten és a P+R parkolókban akkor is fizetni kellett.