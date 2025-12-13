Feltételes közbeszerzési eljárást indított a Budapesti Közlekedési Központ a fővárosi villamoshálózat áramellátásának fejlesztésére. A tervezett beruházás szorosan kapcsolódik a folyamatban lévő járműbeszerzési programhoz, azon belül is az új CAF-villamosok forgalomba állításához, és nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ezek a korszerű szerelvények olyan vonalakon is megjelenhessenek, ahol eddig csak korlátozottan vagy egyáltalán nem közlekedhettek.

Budapestre folyamatosan érkeznek az új CAF-villamosok, amelyek a korábban megrendelt, jelenleg is gyártás alatt álló 51 darabos flotta részét képezik.

A járműpark megújítása ugyanakkor műszaki kihívásokat is jelent, mivel az új villamosok áramfelvétele magasabb a leváltásra váró magaspadlós járművekénél, így több vonalon megerősítésre szorul az áramellátási infrastruktúra.

A beruházás célja az áramellátási hálózat fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése. A tervezett beavatkozások a vonali infrastruktúrát és az áramátalakítókat egyaránt érintik, és kifejezetten az új CAF-villamosok műszaki igényeihez igazodnak. A fejlesztések a hatékony és biztonságos üzemeltetés mellett azt is lehetővé tennék, hogy az alacsonypadlós járművek olyan vonalakon is megjelenjenek, ahol eddig erre nem volt megfelelő műszaki háttér.

A tervező feladata összesen hat villamosvonal és hét áramátalakító esetében az áramellátási hálózat korszerűsítéséhez szükséges dokumentáció elkészítése, beleértve az engedélyezési és kiviteli terveket, az építési engedélyek megszerzését, valamint a kivitelezési tenderdokumentáció előkészítését.

Külső beavatkozásokra

a 2-es,

a 14-es,

a 24-es,

az 51A,

a 62-es és

a 69-es villamos

vonalán van szükség, valamint az ezeket kiszolgáló áramátalakítók is korszerűsítésre és bővítésre szorulnak.

Az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, illetve a szükséges források biztosítása esetén a tervek előreláthatólag 2028 első felében állhatnak rendelkezésre.

A hálózat csak akkor válik alkalmassá az új CAF-villamosok fogadására, ha az áramellátási fejlesztések egyszerre valósulnak meg.

A hálózat további korszerűsítéséhez elengedhetetlenek az infrastrukturális beruházások, köztük az áramellátás fejlesztése, egyes végállomások átépítése és új peronok kialakítása.

Ezekhez a fejlesztésekhez jelenleg nem állnak rendelkezésre a szükséges uniós források,

ugyanakkor a főváros elkötelezett a beruházások megvalósítása mellett, amelyek lehetővé tennék további vonalak bekapcsolását az alacsonypadlós villamosközlekedésbe, új peronok akadálymentesítését, valamint a kocsiszínek felkészítését az új járművek tárolására és karbantartására.