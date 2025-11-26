Néhány hete 65 ezer forint büntetést kapott egy fehér Skoda Fabia tulajdonosa a Révay utcában, mivel az autó átlógott a járdára felfestett vonalon, így beszűkítette a járda és a házfal között lévő helyet.

A Telex megírta, hogy nem ez az első ilyen eset – az elmúlt évben 140 esetben szabtak ki 65 ezer forintos bírságot a kerületben felfestett parkolási vonalak átlépése miatt.

A szokatlanul szigorú terézvárosi bírságolási gyakorlatról Pető Attila Kreszprofesszor elmondta, hogy a szabálysértési törvény közlekedési bírságokra vonatkozó passzusa alapján a Fabiáéhoz hasonló esetekben 6500-tól 65 ezer forintig terjedhet a büntetés összege, vagyis jogszerűen büntették a legmagasabb összegre a fehér autó gazdáját.

A jogszabályból azonban kiderül az is, hogy egyéb szabálysértésekért ennél lényegesen enyhébb fix helyszíni bírság várható. 15 600 forintot fizettetnek azzal, aki tilosban parkol, 31 ezer forintot kénytelen fizetni, aki kerékpársávon áll meg, aki pedig lakott területen belül 50 km/óra helyett 75-tel hajt, és ezért közigazgatási eljárás indul vele szemben, 50 ezer forintos csekket kap.

A Telex megkereste a VI. kerületi önkormányzatot, a válaszban pedig Soproni Tamás polgármester így fogalmazott:

egy büntetés akkor éri el a célját, ha visszatartó ereje, illetve nevelő hatása van, és segítségével megelőzhető, hogy az érintett jármű gazdája ismét szabályt sértsen.

Hozzátette, hogy a büntetésekből befolyó összeg nem önkormányzathoz, hanem a Magyar Államkincstárhoz kerül, így a tévhitekkel ellentétben a kerületnek nem fűződik gazdasági érdeke ahhoz, hogy a lehető legmagasabb büntetést szabja ki.

Herpy Miklós közlekedési ügyvéd túlkapásnak nevezte a bírság mértékét, szerinte az összeg nem arányos a szabálysértés súlyosságával.

Példaként a különösen veszélyes helyre parkolást említette, ami miatt csak 24 ezer forint büntetés jár, pedig ez adott esetben közvetlen közlekedési veszélyhelyzetet okoz.

A lap szerint nem úgy tűnik, hogy a szigorú büntetések széles körben kifejtették volna visszatartó hatásukat.

A parkolási határvonalak egy része le van kopva, vagyis aki sietve keres parkolóhelyet, nemcsak akkor kaphat bírságot, ha hanyagságból vesz el 20-30 centit a gyalogosoktól, de akkor is, ha azért parkol szabálytalanul, mert nem látta vonalat.

Az egy év alatt 9,1 millió forint jutott az államkasszába a Terézvárosban a vonalátlépésért.