Hatalmasat lehet szakítani egy-egy versenyhétvégéből azoknak, akik okosan rákészülnek. A Visa elemezte a tavasztól őszig tartó európai motorsportszezon kártyás költéseit, és kiderült, a versenyszezon a helyi gazdaságokat is felpörgeti.

Amikor a versenyautóké a főszerep Monacóban, Barcelonában vagy épp Budapesten, az a helyi gazdaságokat is felpörgeti. A motorsport ugyanis nemcsak a sebességről és a látványról szól, hanem arról is, hogyan alakítja át a fogyasztói szokásokat egy-egy sportesemény – írta Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős igazgatója, amelyet a Forbes közölt.

A Visa elmúlt három évben végzett elemzése szerint minden versenyhétvége jelentős keresletnövekedést hoz a helyi szolgáltatószerktorban – a prémium szálláshelyektől a mindennapi élményekig, hiába látjuk azt, hogy a lelátókon továbbra is a helyi szurkolók vannak többségben. A nemzetközi rajongók aránya látványosan nő. A Visa adatai szerint az amerikai rajongók továbbra is meghatározóak.

2025-ben a Silverstone-ba érkező plusz látogatók 51 százalékát,

Monacóban az új nemzetközi vendégek 35 százalékát tették ki.

A cseh, német és szlovák rajongók is egyre gyakrabban utaznak szomszédos országok futamaira, és még a vidéki helyszínek – mint az ausztriai Spielberg vagy a belgiumi Spa-Francorchamps – is tömegeket vonzanak.

A brit, svájci és francia szurkolók hűségesen követik sportolóikat, és ahogy a mezőny változik, úgy jelennek meg újabbak, Kína és Tajvan például már Monzában is feltűnt.

A vállalkozás célzott marketinggel, nyelvi szolgáltatásokkal és rugalmas fizetési lehetőségekkel tudják megszólítani az új igényeket. A különböző fizetési szokásokhoz igazodva a gördülékeny, sokoldalú fizetési élmény kulcsfontosságú ennek a mobilis, szenvedélyes közönségnek a megnyeréséhez.

Minél nemzetközibb a közönség, annál nagyobb a gazdasági fellendülés.

A városi pályák, mint Monza vagy Budapest, kiegyensúlyozott növekedést mutatnak a hazai és külföldi vendégek jóvoltából, míg a vidéki helyszínek valósággal kilőnek.

A Visa adatai szerint

Spielbergben például a nemzetközi költések közel 700 százalékkal, a belföldiek 170 százalékkal nőttek a versenyhétvégéken a szokásos hetekhez képest.

Spa-Francorchamps és Imola is több mint duplázta a nemzetközi forgalmat, jól mutatva, hogy ezek a helyszínek egyre inkább vonzzák a határokon átívelő közönséget.

Budapest kiemelkedő, 46 százalékos költésnövekedést produkált a versenyhét során az átlagos hetekhez képest.

Monacóban ez a növekedés 25 százalék, de itt egész évben jelen van a luxusturizmus.

A vidéki helyszínek számára a versenyhétvégék olyanok, mint egy-egy pop-up fesztivál. Ritka, időben korlátozott lehetőségek, amelyek a felkészült vállalkozásoknak magas jövedelmezőséget kínálnak.

A mai szurkolók egyre inkább az élményeket keresik, de a vásárlás továbbra is központi szerepet játszik. Ugyanakkor a helyszín nagyban befolyásolja a költési szokásokat.

A nagy közlekedési csomópontokhoz és városokhoz közeli események, valamint a nemzetközi rajongók aránya jelentősen növeli az utazással kapcsolatos kiadásokat, például a szálláshoz, az étkezéshez vagy az üzemanyaghoz kötődő költéseket.

A nemzetközi vendégek különösen a helyi vendéglátást pörgetik fel, főleg a városközeli helyszíneken, ahol nagyobb a választék.

Monaco és Budapest egyedi mintát mutat,

itt az élményköltések alacsonyabbak, viszont a repülőjegyekre és szállodákra fordított összeg kiemelkedő. Ez arra utal, hogy ezek a helyszínek gyakran hosszabb utazások részei, nem csak önálló versenycélpontok.

A költési szokások is változnak a helyszíntől függően.

Azok a kereskedők, akik személyre szabott élményeket, célzott vásárlási lehetőségeket vagy kategóriákon átívelő csomagajánlatokat kínálnak, jóval nagyobb részt tudnak kihasítani a versenyhétvége költéseiből. A motorsport egy mozgó piac, amely tavasztól őszig végigsöpör Európán.

Aki felismeri, mikor és honnan érkeznek a rajongók, és alkalmazkodik a költési szokásaikhoz, az egyetlen versenyhétvégével is

egész évre szóló gazdasági előnyt szerezhet.

Azok a vállalkozások, amelyek gyorsan reagálnak és kínálatukat a rajongók igényeihez igazítják, hosszú távon is versenyelőnybe kerülnek.

Az itt szereplő elemzések és adatok a VisaNet adataira épülnek, a versenyhelyszíntől számított 15 km-es körzetben végrehajtott tranzakciókra vonatkoznak a versenyhét (hétfőtől vasárnapig, beleértve a versenyhétvégét) során, az előző 3 hét átlagához viszonyítva (Magyarország esetében 2 hét) a 2025-ös szezonban. A Visa Inc. nem vállal garanciát vagy felelősséget a dokumentumban szereplő információk teljességéért vagy pontosságáért, illetve az ezekre való hagyatkozásból eredő esetleges következményekért.