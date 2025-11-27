Újbuda Önkormányzata bővíti a várakozási övezeteket, így 2026. február elsejétől a díjköteles zónát kiterjesztik Albertfalvára, azon belül is a Galvani út – Andor utca – Egér út – vasút – Kitérő út – Szerémi út által határolt területre.

Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint az új várakozásai övezetben a lakossági engedéllyel, azaz a várakozási hozzájárulással rendelkezőknek ingyenes a parkolás. Felhívják a figyelmet ugyanakkor, hogy a kiváltott engedélyek kizárólag az Albertfalván belül meghatározott területre érvényesek, nem az egész kerületre. A most kiváltott engedélyek 2026. február 1. és 2027. március 31. között érvényesek.

Hangsúlyozzák, hogy a lakossági engedélyek esetén az éves várakozási díj lakásonként az első gépjárműre 12 ezer forint, míg a másodikra 24 ezer forint.

Azt írják, az Albertfalva területén érvényes lakossági engedélyeket 2025. december 15-től lehet kiváltani.