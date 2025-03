A leendő kormány tartja a Merz-féle irányt a migrációs politika szigorításában. A tervek szerint a jövőben már a szárazföldi határokon, érkezéskor elutasíthatják a menedékkérőket, akiket így például a szomszédos Ausztriába küldenének vissza. Az osztrák belügyminisztérium viszont kijelentette: nem fogadnak be a németektől érkező menekülteket, és a szomszédok nem hozhatnak önkényes döntést az ő beleegyezésük nélkül. Pláne, hogy Ausztria is arra készül: az EU vészhelyzeti záradékának érvényesítésével nem fogad el új kérelmeket, és a védelemre jogosultak családegyesítéseit is teljesen leállítanák. A szomszédok közötti menedékjogi vita nemcsak az európai egység, hanem a két ország belpolitikája miatt is kockázatos, ahol a populisták a koalíciós mainstream pártok sarkát tapossák. Winfried Kluth migrációs szakértő szerint nem lesz könnyű végrehajtani a Merz által ígért migrációs fordulatot Németországban, ám, ha a konzervatív kancellárjelölt csalódást okoz a választóinak, az növeli a liberális demokráciával szembeni bizalmatlanságot, és elmélyíti a jobboldali szélsőségesek befolyását – idézi a Handesblatt.