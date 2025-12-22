Népszerű a magyar munkavállalók, kivándorlók körében Bajorország, amely a turizmusban is vonzó úti célokat kínál: alpesi hegyvidékek, idilli tavak, ódon várak tarkítják az államot – ez pedig sokaknak kínál csábító körülményeket a lakhelyváltáshoz is.

A legtöbben az 1,6 millió lakosú München környékével szemeznek, amely a németek harmadik legnagyobb városa Berlin és Hamburg után.

A müncheni nagyvárosi régióban jelenleg körülbelül 6 millióan élnek, közülük százezres nagyságrendű a magyarok száma.

Bár ők úgy látják, tőlünk nyugatabbra kolbászból van a kerítés, ennek alaposan meg is fizetik az árát.

Csúcson a luxus, a garzon meredeken drágul

Egy friss rangsorban az Immowelt online ingatlanportál összeállította a tíz legdrágább, Németországban 2025 januárja és novembere között hirdetett luxuslakást.

A listán szereplő bérlemények közül három Bajorországban található, míg Hamburg, Berlin és Düsseldorf is a legdrágább környékek közé tartoznak: a kinti viszonylatban is

magas árfekvésű otthonok átlagos nettó bérleti díjai meghaladják a 20 ezer eurót (~7,75 millió forintot) havonta.

Elismerik ugyan, hogy ez a szint a „kivételes lakhatási ajánlatokra” szól, de

a középkategóriájú ingatlanok is 5-8 ezer euró (~1,9-3,1 millió forint) körül mozognak.

A németeknél is elszálltak a bérleti díjak, a 14 legnagyobb városban 6,7 százalékkal egy év alatt. Ráadásul, a kisebb lakások drágulnak a leggyorsabban: a bajor fővárostól 70 kilométerre lévő Augsburgban például már 27 eurót (több mint tízezer forintot) kérnek el négyzetméterenként, ami az elemzők szerint aggasztó trend, mivel a garzonokat is egyre kevesebben tudják megfizetni.

Panoráma a kikötőre, diszkrét tóparti idill

Az ingatlancég listáján a német luxuskínálat legdrágább lakása Hamburg HafenCity negyedében található, ahol valaki nettó 21 500 eurót (8,3 millió forintot) fizet havonta egy penthouse lakásért. Ez egy 396 négyzetméteres ingatlan, ahol a szerencsés lakók a padlótól a mennyezetig érő ablakokon keresztül nyernek kilátást a kikötőre.

Aki mégis Münchenbe készül és hajlandó zsebbe nyúlni: a tíz legdrágább németországi lakásból a hetedik egy maisonette Lehel kerületének szívében – nyolc szobával, hat parkolóhellyel, irodával és egy privát wellness-részleggel a lakáson belül. A 455 négyzetméteres luxuslakot közüzemi díjakkal együtt havonta 14 100 euróért (~5,5 millióért) hirdetik.

Az ország ötödik legborsosabb árú, 546 négyzetméteres otthona sincs messze – München Neuhausen-Nymphenburgban havi 14 800 euróért (5,7 millióért) kínálják, míg a felső-bajorországi Rottach-Egernben, közvetlenül a Tegernsee partján egy öt szobás, 241 négyzetméteres lakás 15 ezer eurót (5,8 milliót) kóstál – idézi az Augsburger Allgemeine.