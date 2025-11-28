A kiberbűnözés a világ negyedik legnagyobb gazdasága

Boros Robin elárulta: a koronavírus hozadéka volt, hogy a vállalatok elindultak a digitalizáció útján, és egyre több adatot kezdtek el termelni.
A felhasználóneveket és jelszavakat elkezdtük hanyagul használni. Az emberek lusták, a legtöbb helyre ugyanazt a jelszót használják, és az sem túl bonyolult. Ha viszont ez a jelszó kiszivárog, nem csak egy helyen okoz kárt, hanem a sokszorosán, és könnyen el tudják lopni a belső, kritikus adatokat.
Hol van a digitális magánszféra határa? Boros Robin szerint ott van, ahol mi magunknak megszabjuk azt. A digitális privát szféra határai elmosódtak. A két SIM-kártyát is kezelni tudó mobiltelefonok megjelenésével összemosódik az üzleti és magán használat, amit ráadásul nagyon sok cég enged is. A Magyar Telekom kiberbiztonsági szakértője szerint ez probléma, mert vállalati és magán dolgokhoz is hozzáférhetnek a kiberbűnözők.
A legalapvetőbb védekezési formula a kibercsalások ellen a kétlépcsős azonosítás bekapcsolása, valamint Boros Robin szerint a gyakori jelszóváltoztatás is sokat segíthet a digitális biztonságunk megőrzésében.
Az adásban Boros Robinnal, a Magyar Telekom kiberbiztonsági szakértőjével beszélgettünk még arról is, hogy
