A kiberbűnözés a világ negyedik legnagyobb gazdasága

Soha nem voltak ilyen fontosak az adataink, a kiberbűnözők több tíz billió dollár értékű adatot szereztek meg tőlünk - mondta Boros Robin, a Magyar Telekom kiberbiztonsági szakértője az Economx Money Talks Podcastjének legújabb epizódjában. Az adatok átszövik a vállalatok mindennapi tevékenységét, lényegében minden eszköz adatokat termel.
Gáll Csongor, 2025. december 22. Fotó: Economx - Boros Robin, a Magyar Telekom kiberbiztonsági szakértője

Boros Robin elárulta: a koronavírus hozadéka volt, hogy a vállalatok elindultak a digitalizáció útján, és egyre több adatot kezdtek el termelni. 

A felhasználóneveket és jelszavakat elkezdtük hanyagul használni. Az emberek lusták, a legtöbb helyre ugyanazt a jelszót használják, és az sem túl bonyolult. Ha viszont ez a jelszó kiszivárog, nem csak egy helyen okoz kárt, hanem a sokszorosán, és könnyen el tudják lopni a belső, kritikus adatokat. 

Hol van a digitális magánszféra határa? Boros Robin szerint ott van, ahol mi magunknak megszabjuk azt. A digitális privát szféra határai elmosódtak. A két SIM-kártyát is kezelni tudó mobiltelefonok megjelenésével összemosódik az üzleti és magán használat, amit ráadásul nagyon sok cég enged is. A Magyar Telekom kiberbiztonsági szakértője szerint ez probléma, mert vállalati és magán dolgokhoz is hozzáférhetnek a kiberbűnözők.

A legalapvetőbb védekezési formula a kibercsalások ellen a kétlépcsős azonosítás bekapcsolása, valamint Boros Robin szerint a gyakori jelszóváltoztatás is sokat segíthet a digitális biztonságunk megőrzésében.

Az adásban Boros Robinnal, a Magyar Telekom kiberbiztonsági szakértőjével beszélgettünk még arról is, hogy

  • mennyire biztonságos az automatikus jelszókitöltő funkció,
  • hogyan segíti a mesterséges intelligencia a kiberbűnözőket,
  • az amerikai Signal-botrányról,
  • a személyvédelemről a digitális térben.

Ez az adás a Magyar Telekommal való együttműködés keretében valósult meg.

