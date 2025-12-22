Gyűlés miatt hétfőn jelentősen akadozhat a forgalom a főváros egyes pontjain – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon.
Azt írták, hogy 14 óra és 20 óra között az M3-as bevezető-Róbert Károly körút-Árpád híd-Szentendrei út-Batthyány utca-M0-s autóút-Megyeri híd-M3-as bevezető-Kós Károly sétány-Állatkerti körút-Hősök tere útvonalon – az ünnepek miatt megnövekedett járműforgalmon túl – fokozott torlódásra és forgalmi akadályokra lehet számítani.
Totális káosz várható a budapesti közlekedésében ma – a fuvarozók tüntetésének szervezője kétezer teherautóra és kamionra számít. A januártól jelentősen megemelt útdíj ellen tiltakoznak a sofőrök.
Kiborultak a fuvarozók: forgalmas útszakaszon tiltakoznak, megszólalt a minisztériumHiába jelentett be megállapodást a kormány az útdíjak 2026-os emeléséről, a fuvarozók egy része élesen elutasítja a döntést, és demonstrációra készülnek Budapesten. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményében arról írt, hogy értetlenül áll az egyezséget figyelmen kívül hagyó egyéni akciók előtt.
