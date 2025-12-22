Chris Rea családjának szóvivője azt mondta, hogy a zenész hétfőn, rövid betegség után „békésen” hunyt el a kórházban.

Felesége, Joan és két lánya, Josephine és Julia nevében kiadott közleményében a szóvivő azt mondta:

„Mély fájdalommal tudatjuk szeretett Chrisünk halálát. Ma korábban, rövid betegség után, békésen elhunyt a kórházban, családja körében.”

– tudósított a The Telegraph. A brit hírportál összeállítása szerint

a Middlesbrough-ban született Rea leghíresebb dalát 1978-ban írta, amikor „segélyből” élt.

A zenészt 2001-ben hasnyálmirigyrákkal diagnosztizálták, és eltávolították a hasnyálmirigyét, 2016-ban pedig agyvérzést kapott.

Rea a hetvenes évek végén és a nyolcvanas években szerzett hírnevet olyan slágerekkel, mint a Fool (If You Think It's Over), a Let's Dance és a The Road To Hell.

Rea debütáló albuma, a Whatever Happened To Benny Santini?, utalás arra a művésznévre, amelyet a lemezkiadója szeretett volna adni neki, 1978-ban jelent meg.

A Fool (If You Think It's Over) című számot Grammy-díjra jelölték.

Néhány évig nem ért el ekkora sikert, de mire megjelent nyolcadik albuma, az On The Beach, amelyről az azonos című slágert is kiadták, sztár volt az Egyesült Királyságban és Európa-szerte, szórványos slágerek pedig az Egyesült Államokban jelentek meg.

Amikor 1989-ben megjelent a Road To Hell, az Egyesült Királyság egyik legnagyobb szólósztárjává vált, és egy bizonyos korosztály túlnyomórészt férfi közönségének kedvencévé vált. Két stúdióalbuma – a The Road To Hell (1989) és az Auberge (1991) – az Egyesült Királyság slágerlistás élére került.

Híres dala, a Driving Home For Christmas szerepel az idei M&S Food karácsonyi reklámjában. A reklám először 1986-ban jelent meg.