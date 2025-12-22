Nem remekel a magyar deviza hétfőn, az eurót 388,5 forinton jegyzik délután, a reggeli 386-os szintet követően. Fontosabb adat kedden érkezik a magyar gazdaságról, a harmadik negyedéves folyó fizetési mérlegadatot publikálják.

A forint mozgása olyan szempontból furcsa, hogy az euró-dollár közben emelkedik, vagyis a magyar devizának elvileg nem kellene gyengülnie.

Arról sem lehet szó, hogy forrópénzek hagynák el a magyar kamat- és kötvénypiacot: bár volt ilyen félelem, hogy az MNB bejelentése után (amely lényegében olyan üzenetet tartalmazott, hogy hamarosan fontolóra vehetik a kamatcsökkentést) a carry trade pozíciókban lehet leépítés.

A statisztikák viszont épp ellentétes képet festenek: a külföldi befektetők állampapír állománya pénteken 7 288 milliárd forint volt, folyamatosan emelkedve az 5 nappal korábbi 6 751 milliárd forintról.

Tehát a forint hétfői gyengülését nem hazai események váltották ki. Erre erősít rá a złoty mozgása is, amely ugyanúgy délelőtt 9-10 óra közt kezdett gyengülni az euróval szemben, mint a forint.

A régiós devizákat az állampapírpiaci hozamváltozások is gyengíthetik. Hétfőn a magyar és a német 10 éves kötvények közti különbözet éves minimumra, 396 bázispontra csökkent. Ennek oka nem nálunk keresendő, Németországban nőtt meg jelentősebb mértékben a kötvények hozama, a 10 éves Bund már 2,9 százalékon jár, idén először.

A közel 4 százalékpont hozam a magyar kötvények javára még vonzó lehet, de egy hónappal korábban ugyanezen két kötvény hozama közt még 4,5 százalékpont volt a különbség.