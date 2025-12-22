A nyári lapértesülésekre nem reagált érdemben a jogtulajdonos, most azonban a 24.hu-nak elmondták, hogy a nézői szokások változásaira reagálva átalakítják nemzetközi pay TV portfoliójukat.

Ennek részeként Magyarországon 2026. január 1-jétől lineáris csatornaként nem lesz elérhető a Nick Music, a TeenNick, az MTV 80s, az MTV 90s, az MTV 00s, az MTV Hits, az MTV Live, a Club MTV, valamint a Paramount Network és a Comedy Central.

Megmarad ugyanakkor az MTV, a Nickelodeon és a Nick Jr.

A lap felidézi, hogy a Comedy Central 2008-ban bukkant fel Magyarországon, 2010-re pedig az öt legnézettebb hazai csatorna közé küzdötte fel magát, és számos olyan közkedvelt sorozatot sugárzott elsőként, mint az Agymenők, a Family Guy vagy az Így jártam anyátokkal.