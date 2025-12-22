A jelenlegi szerződésben foglalt évi kétmillió tonnás keret többszöröséről, potenciálisan 11 millió tonnás nyersolaj beszállításáról egyezhet meg a Mol és az Adria csővezeték horvát üzemeltetője a Janaf. A Vecernji list értesülései szerint erről a múlt héten Budapesten egyeztetett a két társaság vezetősége. A Mol állítólag most jelezte először, hogy érdeklődik a korábbinál jóval nagyobb mennyiségű szállítás iránt.
A Molnak több jó oka is lenne a behozatal fokozására az Adrián:
- a szerb NIS finomító kényszerből áll, Szerbia 100 százalékban benzin- és gázolajimportra szorul, a Mol ide is beszállít;
- a Mol egy év mentességben részesül az orosz olajra vonatkozó amerikai embargó alól, a leválás a Barátság vezetéken érkező orosz olajról egyre sürgetőbb.
A lap úgy tudja, ha a két cég megegyezik, az új szerződéses feltételek 2026 februárban lépnek hatályba. A Janafnak is érdeke a megállapodás, hiszen egyetlen vevője a Mol maradt, mivel a szankcionált NIS-nek nem szállít novembertől.
A Mol-részvények árfolyama hétfőn 1,5 százalékkal emelkedett.
