Erre költ a magyar idén karácsonykor

Az ünnepi ajándékozás ma már nem csak szeretet, sokaknak fontos a praktikum, az érték és a használhatóság. Ruhák, kütyük, játékok — de vajon melyik kategória viszi a prímet idén? Erről szól az Economx új videóriportja.
Faragó Janka, 2025. december 21. Fotó: Economx

Szerettük volna, ha a járókelők is megtippelik, hogy szerintük mire költünk idén a legtöbbet az ünnephez kapcsolódva. A többség az ételt emelte ki, az inflációra való tekintettel.

Volt olyan válaszolónk is, aki az ajándékokra voksolt és elmondta, hogy a karácsony költekezés szempontjából mindig egy kiemelt időszak, amire külön spórolni szokott.

Akad olyan megszólaló is, aki nagyon minimálra fogja idén az ajándékozást és inkább, olyan pénzen nem megvehető dolgoknak örülne, mint az egészség és a béke.

Videó: mindig megdöbbenek, milyen drága a mikulás, de azért megveszem

Az Economx új videóriportjában arra voltunk kíváncsiak, hogy a magyarok milyen szempontrendszer alapján választanak maguknak vagy a szeretteiknek mikulás csokoládét az idei szezonban.
Faragó Janka, 2025. december 5. péntek, 18:08

„Nem az adókedvezmény miatt szültem”

Hétvégén a Papp László Budapest Sportarénában rendezték meg a Babamama Expót. Az Economx az új SZJA kedvezmények fényében kérdezte a szülőket arról, hogy mennyire befolyásolja a gyermekvállalási kedvüket egy-egy adókedvezmény.
Faragó Janka, 2025. november 28. péntek, 10:21

Nagycsalád, nagy kompromisszumok? – Hogyan élnek ma generációk együtt?

A többgenerációs együttélés nem ismeretlen a magyarok számára, de vajon hogyan működnek a családi dinamikák egy háztartásban 2025-ben?
Faragó Janka, 2025. november 24. hétfő, 07:00
