Erre költ a magyar idén karácsonykor

Faragó Janka, 2025. december 21. Fotó: Economx
Szerettük volna, ha a járókelők is megtippelik, hogy szerintük mire költünk idén a legtöbbet az ünnephez kapcsolódva. A többség az ételt emelte ki, az inflációra való tekintettel.
Volt olyan válaszolónk is, aki az ajándékokra voksolt és elmondta, hogy a karácsony költekezés szempontjából mindig egy kiemelt időszak, amire külön spórolni szokott.
Akad olyan megszólaló is, aki nagyon minimálra fogja idén az ajándékozást és inkább, olyan pénzen nem megvehető dolgoknak örülne, mint az egészség és a béke.
