„Elfogadhatatlan a valódi egyeztetések nélküli, brutális díjemelés, ami egyrészt a kisebb fuvarozók tönkretételével, másrészt az egész magyar gazdaságra brutális inflációs nyomással járna” – közölte Facebook-posztjában Magyar Péter.

Hangsúlyozta, hogy Lázár János építési- és közlekedési miniszternek egyébként is távoznia kell a közéletből, ez pedig csak egy újabb ok. Leszögezte, legkésőbb 2026 áprilisától újra tárgyalásokkal és kompromisszumos módon születnek majd a kormányzati döntések. Egyúttal arra kért mindenkit, hogy viselje türelemmel a demonstráció okozta torlódásokat.