„Elfogadhatatlan a valódi egyeztetések nélküli, brutális díjemelés, ami egyrészt a kisebb fuvarozók tönkretételével, másrészt az egész magyar gazdaságra brutális inflációs nyomással járna” – közölte Facebook-posztjában Magyar Péter. 

Hangsúlyozta, hogy Lázár János építési- és közlekedési miniszternek egyébként is távoznia kell a közéletből, ez pedig csak egy újabb ok. Leszögezte, legkésőbb 2026 áprilisától újra tárgyalásokkal és kompromisszumos módon születnek majd a kormányzati döntések. Egyúttal arra kért mindenkit, hogy viselje türelemmel a demonstráció okozta torlódásokat.

Útra keltek a fuvarozók: elesett a pálya a több ezresre bővülő tüntetés miatt, Lázár tárcája továbbra is értetlenül áll

A megemelt díjak ellen tiltakozó teherautósofőrök és kamionosok konvoja elkezdett csorogni az utakon, a több ezres demonstrációra igyekvőktől az M0-s és az M3-as is bedugult. A szakminisztérium továbbra is értetlenül áll a történtek előtt. Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.