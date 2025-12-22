„Elfogadhatatlan a valódi egyeztetések nélküli, brutális díjemelés, ami egyrészt a kisebb fuvarozók tönkretételével, másrészt az egész magyar gazdaságra brutális inflációs nyomással járna” – közölte Facebook-posztjában Magyar Péter.
Hangsúlyozta, hogy Lázár János építési- és közlekedési miniszternek egyébként is távoznia kell a közéletből, ez pedig csak egy újabb ok. Leszögezte, legkésőbb 2026 áprilisától újra tárgyalásokkal és kompromisszumos módon születnek majd a kormányzati döntések. Egyúttal arra kért mindenkit, hogy viselje türelemmel a demonstráció okozta torlódásokat.
