Az amerikai elnök üdvözölte az AfD német szövetségi választáson nyújtott jó szereplését, és mint a Truth Social online hálózatában írta: csakúgy, mint az Egyesült Államokban, Németországban is belefáradtak a józan ész napirendjébe, különösen az energia és a bevándorlás terén, "amely oly sokáig uralkodott". Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és a kormányzó Lega párt vezetője is üdvözölte a választási eredményeket, amelyek a "baloldal támadásai és hazugságai ellenében" születtek és az illegális bevándorlás, az iszlám fanatizmus megállítását szolgálják. A prominens francia jobboldali szélsőséges, Éric Zemmour és az osztrák FPÖ vezetője, Herbert Kickl is gratulált az AfD-nek – írja az Oe24.