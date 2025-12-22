A karácsonyt megelőző hetekben sok háztartás számára válik szorossá a költségvetés. Az ünnepi ajándékok, a nagyobb bevásárlás, az utazás és a rezsikiadások egyszerre jelennek meg, miközben a jövedelmek nem nőnek meg automatikusan decemberre. Ilyenkor sokan nyúlnak különböző hitelmegoldásokhoz: személyi kölcsönhöz, áruhiteles konstrukciókhoz vagy olyan „később fizetek” (BNPL) ajánlatokhoz, amelyek első ránézésre fájdalommentesnek tűnnek.

Nem véletlen, hogy a november–decemberi időszak a személyi kölcsönök egyik csúcsszezonja.

A döntések ilyenkor gyakran érzelmi alapon születnek: a cél nem az, hogy hosszú távon optimális pénzügyi megoldást találjunk, hanem az, hogy az ünnep „rendben legyen”, az ajándékok ne maradjanak el. A probléma viszont az, hogy a karácsony elmúlik, a hitel viszont velünk marad.

Többet költünk, mint gondolnánk

Felmérések szerint a magyarok karácsonykor átlagosan több tízezer forintot költenek ajándékokra, miközben az ünnepi időszak teljes költsége – az élelmiszertől az utazáson át a megemelkedett rezsiszámlákig – ennél jóval magasabb is lehet. Az átlagos költési szint azonban sok háztartás számára csak hitel igénybevételével érhető el, különösen egy olyan időszakban, amikor az infláció és a korábbi áremelkedések tartósan megterhelték a családi büdzséket.

Egy novemberi felmérés arra jutott, hogy a magyarok ünnepi kiadásokra átlagosan 129 ezer forinttal terveznek az idén, akik pedig ajándékoznak is, ők átlagosan 46 ezer forintos keretben gondolkodnak.

És itt válik veszélyessé ez az összehasonlítás, ugyanis az átlag nem feltétlenül jelent reális vagy fenntartható szintet mindenkinek. Az ünnepi költekezés könnyen átbillenhet olyan mértékbe, amely már nem a jelenről, hanem a következő hónapok pénzügyi mozgásteréről szól.

A „kicsi hitel” csapdája

A karácsonyi hitelfelvétel egyik legnagyobb kockázata, hogy sokan alábecsülik annak valódi terhét. A figyelem gyakran csak a havi törlesztőrészletre irányul, miközben a teljes visszafizetendő összeg, a futamidő hossza vagy az esetleges járulékos költségek háttérbe szorulnak. Egy néhány tízezer forintos ajándékcsomag könnyen százezres nagyságrendű kötelezettséggé válhat, mire a hitel teljesen kifut.

Különösen igaz ez azokra a konstrukciókra, amelyek gyors döntést ígérnek, minimális adminisztrációval. Ezeknél a hitel valódi ára sokszor csak később válik igazán láthatóvá, amikor már nincs visszaút, az ünnepi hangulat pedig már rég elillant. A karácsonyi hitel igazi próbatétele tehát nem decemberben érkezik el, hanem januárban, februárban. Az ünnepek után egyszerre futnak be a rezsiszámlák, az év eleji biztosítási díjak, miközben megjelenik a hitel törlesztőrészlete is. Ha ekkor bármilyen váratlan kiadás adódik, a költségvetés gyorsan felborulhat.

Egy-egy megcsúszott törlesztés pedig további költségeket, késedelmi kamatokat és hosszabb távú pénzügyi feszültséget okozhat. A karácsonyi költekezés így könnyen elhúzódó teherré válhat, amely az év első hónapjait határozza meg.

Mit tehetünk, ha nem akarunk eladósodni karácsony előtt? – Csak akkora kiadásban gondolkodjunk, amit hitel nélkül is vállalnánk! – Ha egy ajándék megvásárlása csak kölcsönből fér bele, érdemes feltenni a kérdést: valóban szükséges-e most, vagy inkább az ünnepi elvárások nyomása hajt bennünket. – Ne csak a havi törlesztőt, hanem a teljes visszafizetést nézzük! – Egy alacsonynak tűnő havi részlet mögött könnyen hosszú futamidő és jelentős többletköltség húzódhat meg. A döntés előtt mindig a végösszeget érdemes mérlegelni. – Kerüljük az impulzív, „most vagy soha” ajánlatokat! – Az ünnepi időszakban különösen sok a gyors döntést ösztönző akció. Ami ma kihagyhatatlannak tűnik, néhány nap múlva gyakran már kevésbé sürgős. – A kevesebb ajándék nem jelent rosszabb karácsonyt. – Az ünnep értékét nem az ajándékok száma vagy ára határozza meg. A pénzügyi biztonság hosszabb távon többet ér, mint egy túlzott költekezéssel terhelt december. – Ha mégis hitelre van szükség, tervezzünk előre és hasonlítsunk! – Utolsó pillanatban ritkán születik jó pénzügyi döntés. Több ajánlat átnézése és a feltételek összevetése segíthet elkerülni a későbbi kellemetlen meglepetéseket.

A Magyar Nemzeti Bank is évről évre hangsúlyozza, hogy a hitel nem ajándék. A jegybank korábbi kampányainak központi üzenete, hogy az ünnepi időszak sem lehet kivétel a tudatos pénzügyi tervezés alól. A hitel hosszú távú elköteleződés, amelyet nem érdemes pusztán érzelmi alapon, rövid távú célok miatt felvállalni. A jegybank szerint különösen fontos, hogy a háztartások reálisan mérjék fel teherbíró képességüket, és ne vállaljanak olyan kötelezettséget, amely a későbbiekben komoly problémát okozhat a mindennapi megélhetésben.

A visszafogottabb karácsonyi költekezés nem az ünnep értékét csökkenti, hanem annak fenntarthatóságát erősíti. Kevesebb ajándék, tudatosabb választás vagy akár halasztott vásárlás is lehet jobb megoldás, mint egy elhamarkodott hitelfelvétel. A karácsony néhány napig tart, a pénzügyi döntések következményei viszont hónapokra vagy akár évekre velünk maradnak. Éppen ezért az ünnepi időszakban talán fontosabb, mint bármikor máskor, hogy ne csak a fa alá, hanem a következő hónapokra is előre gondolkodjunk.