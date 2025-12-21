Új online csalási módszer terjed Németországban: a közösségi médiát mesterséges intelligenciával generált, rendőrnőket ábrázoló hamis profilok árasztották el. 

A csalók célja, hogy a megtévesztett felhasználókat – elsősorban férfiakat – fizetős oldalakra irányítsák, ahol további, valósághűnek tűnő képeket kínálnak az állítólagos egyenruhás nőkről.

A német rendőrség figyelmeztetést adott ki egy online csalásról, amely mesterséges intelligenciával generált rendőrnőket használ – írja az Index.

A rendőrség elmondta, hogy ezeket a fiókokat arra használják a közösségi médiában, hogy a fizetős weboldalakra tereljék a férfiakat, ahol több ilyen valósághű képet láthatnak az AI-generált rendőrnőkről. Ezek a profilok gyakran hivatalosnak tűnnek, és azt a látszatot keltik, mintha valódi rendőrségi dolgozók magánfiókjai lennének.

A hamburgi rendőrség hivatalos Instagram-oldalán hangsúlyozta: egyetlen munkatársuk sem üzemeltet magánjellegű profilt rendőrségi megjelöléssel, és az ilyen tartalmak súlyosan károsítják a rendőrség hírnevét.

A jelenség már nemzetközi szinten is figyelmet kapott. Az ENSZ infokommunikációs szervezete, a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) arra szólította fel a technológiai vállalatokat, hogy fejlettebb eszközökkel lépjenek fel a deepfake-tartalmak és az online pénzügyi csalások ellen.