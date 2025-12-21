Új online csalási módszer terjed Németországban: a közösségi médiát mesterséges intelligenciával generált, rendőrnőket ábrázoló hamis profilok árasztották el.

A csalók célja, hogy a megtévesztett felhasználókat – elsősorban férfiakat – fizetős oldalakra irányítsák, ahol további, valósághűnek tűnő képeket kínálnak az állítólagos egyenruhás nőkről.

A német rendőrség figyelmeztetést adott ki egy online csalásról, amely mesterséges intelligenciával generált rendőrnőket használ – írja az Index.

Diese Beamtin ist von der KI erschaffen worden. Sie gibt es in Wirklichkeit nicht



In den sozialen Netzwerken locken derzeit mit KI entwickelte Polizisten um die Gunst der Nutzer und versuchen, sie auf kostenpflichtige Seiten zu locken.



„Uns erreichen vermehrt Hinweise auf… pic.twitter.com/BBLUcHJDV2 — ᚨᚾᛟᚾ (Alpha) (@anonymousbet4) December 18, 2025

A rendőrség elmondta, hogy ezeket a fiókokat arra használják a közösségi médiában, hogy a fizetős weboldalakra tereljék a férfiakat, ahol több ilyen valósághű képet láthatnak az AI-generált rendőrnőkről. Ezek a profilok gyakran hivatalosnak tűnnek, és azt a látszatot keltik, mintha valódi rendőrségi dolgozók magánfiókjai lennének.

A hamburgi rendőrség hivatalos Instagram-oldalán hangsúlyozta: egyetlen munkatársuk sem üzemeltet magánjellegű profilt rendőrségi megjelöléssel, és az ilyen tartalmak súlyosan károsítják a rendőrség hírnevét.

A jelenség már nemzetközi szinten is figyelmet kapott. Az ENSZ infokommunikációs szervezete, a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) arra szólította fel a technológiai vállalatokat, hogy fejlettebb eszközökkel lépjenek fel a deepfake-tartalmak és az online pénzügyi csalások ellen.