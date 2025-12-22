Grönlandi különmegbízottnak nevezte ki Jeff Landry louisianai kormányzót Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi portálon tett bejelentése szerint.

Landry érti, mennyire alapvető fontosságú Grönland az Egyesült Államok nemzetbiztonsága szempontjából, és határozottan képviselni fogja az amerikai érdekeket az Egyesült Államok, szövetségesei, sőt a világ biztonsága és túlélése érdekében – írta Trump helyi idő szerint vasárnap késő este közzétett bejegyzésében.

Jeff Landry az X-en közzétett bejegyzésében megköszönte a felkérést. „Megtiszteltetés, hogy önkéntes pozícióban szolgálhatom Önt, hogy Grönland az Egyesült Államok részévé váljon" – fogalmazott, és hozzáfűzte, hogy a kinevezés semmilyen módon nem fogja befolyásolja a louisianai kormányzó pozícióját.

Trump az elmúlt években többször is felvetette, hogy a Dániához tartozó, de széles körű önkormányzati jogokkal rendelkező Grönlandnak az Egyesült Államok részévé kellene válnia, elsősorban biztonsági megfontolásokra és az ásványkincsek iránti igényre hivatkozva.



Dán sajtóértesülések szerint az amerikai kormány közvetlen kapcsolatfelvételre törekszik a grönlandi vezetéssel, miközben Dániában bevett gyakorlat, hogy kül-, biztonság- és védelempolitikai kérdésekben a dán és a grönlandi fél egyaránt részt vesz a tárgyalásokon.

Landry korábban nyilvánosan támogatta Trump felvetését. Egy január 9-i X-bejegyzésében például azt írta, hogy

Grönland csatlakozása az Egyesült Államokhoz „nagyszerű lenne mindkét fél számára".

Trump januári hivatalba lépése óta újraélesztette az első elnöki ciklusa idején már felvetett grönlandi terjeszkedési elképzelést. Az elnök stratégiai jelentőséget tulajdonít a világ legnagyobb szigetének, amelynek mintegy négyötödét jég borítja, lakossága pedig kevesebb mint 57 ezer.

Grönland és Dánia következetesen elutasította az amerikai elnök felvetéseit. Bár az Egyesült Államok és Grönland ebben a hónapban "kölcsönös tisztelet" vállalásáról állapodott meg, Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter szerint az amerikai nyilatkozatok bizonytalanságot keltettek a helyi lakosság körében.

A Sermitsiaq című helyi napilap december 8-án Motzfeldtet idézve azt írta: helyre kell állítani a bizalmat annak érdekében, hogy a felek folytathassák a több mint 80 éve fennálló együttműködést.

A különmegbízott kinevezése megerősíti, hogy az Egyesült Államok továbbra is érdeklődik Grönland iránt. Mi azonban ragaszkodunk ahhoz, hogy mindenki – beleértve az Egyesült Államokat is – tanúsítson tiszteletet a Dán Királyság területi integritása iránt – reagált első, írásos nyilatkozatában Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter az amerikai elnök lépésére.