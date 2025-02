A Spiegel összefoglalója szerint a külföldi sajtó is feszülten figyelte a német választásokat – még Japánban, Tajvanon, Ausztráliában, Brazíliában és Indiában is jelentek meg sajtóbeszámolók, amelyek azt taglalták, hogy kül- és biztonságpolitikai szempontból fordulópont előtt áll Németország, mint politikailag és gazdaságilag jelentős európai erő, ahol aggodalomra ad okot a szélsőjobboldal erősödése.Trumptól megdöbbenve Európa a németországi választásokhoz fűzi reményeit – fogalmazott a New York Times a sajtószemle szerint, amelyben felidézik, hogy az USA és Európa viszonya megrendült, az Egyesült Államok Donald Trump vezetése alatt meg akarja kérdőjelezni a háború utáni világrendet. A következő német kancellárnak meg kell küzdenie a liberális világrend végével – jegyezte meg a Haaretz izraeli lap.Ritkán volt egy választási kampányban ekkora félelem – írta a szövetségi köztársasági helyzetről a brit Economist, amely szerint Németországban egyre fenyegetőbb az érzés, hogy „a belső rend is összeomlik”. A spanyol El País úgy véli, hogy ebben a „kényes és veszélyes történelmi helyzetben” az új vezetőknek figyelmeztetniük kell a polgárokat, hogy „nemcsak a jólét forog kockán, hanem maga a demokrácia is.”A Spiegel beszámol : az AfD miatt számos külföldi újság, weboldal és műsorszolgáltató fejezte ki aggodalmát, hogy 80 évvel a fasizmus felett aratott győzelem után egy jobboldali párt a parlament második legerősebb erejévé válhat.