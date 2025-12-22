Vádat emelt a Pest Vármegyei Főügyészség azzal a férfival szemben, aki autóval vette üldözőbe volt feleségét Szigetszentmiklóson, majd el akarta gázolni a nőt. A történtek előzményei 2023 januárjáig nyúlnak vissza, amikor a pár házassága a férfi alkoholfogyasztása és agresszív viselkedése miatt végleg megromlott. Ám a férfi nem hagyta annyiban a dolgot, ezért 2023 márciusában a nő munkahelyénél várakozott, hogy kérdőre vonja az asszonyt.

Ekkor felgyorsultak az események: munkából hazafelé tartva a nő észrevette volt férjét. A férfi rögvest támadásba lendült: autójával nekihajtott a nő kocsijának, majd az ablakon benyúlva kikapta az indítókulcsot. A megrettent asszony segítségért kiabálva menekült ki a kocsiból, miközben a férfi beült a volán mögé és elhajtott a nő autójával. Ezután a közeli benzinkútnál szemtanúk megállították az elkövetőt, s a nő visszaszerezte a járművét. Ám a férfi saját autójába átülve üldözőbe vette a munkahelye felé menekülő nőt.

A filmbe illő hajsza során leszorította őt az útról, majd többször is összeütköztek. Pusztán az asszony lélekjelenlétén, illetve egy vészfékezésen múlt, hogy autójával nem csúszott az árokba.

A jelenetsor tetőpontja akkor jött, amikor a nő munkahelyének parkolójában az exférj olyan sebességgel érkezett a kanyarba, hogy képtelen volt bevenni azt, és a kerítésnek csapódott. Azonban ez sem állította meg: a roncsautóval a parkolóban gyalogosan menekülő asszony után eredt, és megpróbálta elütni. A nő az utolsó pillanatban tudott elugrani a kocsi elől, és azt végül a falnak csapódott.

Az őrbódéban keresett menedéket a menekülő asszony, és a dühöngő férfi utánaeredve még ide is próbált betörni, de a portás végül megakadályozta ebben.

A vádlott, aki ez idő tájt járművezetéstől eltiltás hatálya alatt állt, ezek után a gépkocsijával elhagyta a helyszínt.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit rongálás vétsége, eltiltás hatálya alatti járművezetés, jármű önkényes elvétele és közúti veszélyeztetés bűntette mellett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével vádolja.

A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.