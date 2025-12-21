Január 31-gyel bezár az elegáns sanghaji Jing’an negyedben található, történelmi Cha House-ban működő Harrods, amelyet azonban nem úgy kell elképzelni, mint a világhírű londoni, knightsbridge-i luxusáruházat. A cég 2020-ban jelent meg Sanghajban egy különleges, állandó koncepcióval a 2019-es pop-up üzletük sikerén felbuzdulva: a Harrods Studio gyakorlatilag úgy üzemelt, mint egy showroom, meghívásos alapon, személyre szabottan lehetett ott vásárolni, de ez nem egy áruház volt, hanem úgy kell elképzelni, mint ahogy más cégek is csinálják – például nem is olyan régen jött ide Budapestre a Villa11 női privátklubba trunkshow-zni a müncheni alapítású, eredetileg webes értékesítést folytató, de a bajor fővárosban fizikai üzlettel is rendelkező luxus retailer, a MyTheresa. Ilyenkor egy szűk kínálatból turnéztatnak méretsort, a termékek kiválasztásánál akár fontos szempont lehet a törzsvásárlók személyes ízlése és preferenciája is, miként a Louis Vuitton is kísérletezett ezzel a világjárvány kirobbanásakor, amikor is a New Yorkból vidéki rezidenciáikba húzódó gazdag törzsvásárlók kapuja előtt jelentek meg egy átalakított lakókocsival, amolyan mozgó üzlettel, amiben csak olyan termék volt, ami nagy valószínűséggel elnyerheti az adott szupergazdag tetszését a korábbi vásárlásai alapján.

A Harrods a personal shoppingon és termékbemutatókon alapuló bizniszmodellt nyilván egy pilot programnak szánta, ami jól sikerülhetett, mert 2023-ban megnyitották a Cha House-ban az utcáról is látogatható Harrods Tea Rooms teázó mellé a The Residence nevű privátklubjukat, ahol a Kínában a lábát egyébként is megvetni akaró Gordon Ramsey vitte a konyhát, és természetesen vásárolni is lehetett a tagok számára rendezett kulturális programokon és egyéb, kapcsolatépítésre alkalmas eseményeken való részvétel mellett. A The Residence-t eredetileg az első fecskének szánták, ezzel a koncepcióval megjelent volna a cég a tervek szerint Pekingben, Sencsenben és Csengtuban is. (Sajnos azt már lehetett sejteni, hogy valami nincs rendben, ugyanis még tavaly szeptember 30-án lekapcsolták Harrods.cn weboldalt is.) A Harrods továbbá 2021-ben bejelentette, hogy együttműködésre lép a The Opposite House-szal, a Swire Hotels Upper House csoportjának tagjával, hogy bemutassa a The Harrods Residence Suite-et, első ázsiai hotelszobáját, ami szintúgy nem valósult meg a látványterveken túl. Hogy miként állt bele ez a repülőrajt csúnyán a földbe, alább részletesen kifejtjük.

Az ország legjobb spiritválasztéka is itt van állítólag

Ugyan 2022-es adat, de nyilván nem egyik napról a másikra alakult úgy, hogy a Harrodsnál való vásárlások 16 százalékát a kínai állampolgárok adják, ezzel megelőzték a briteket is, így a legfontosabb nemzetiséggé léptek elő – miközben a cég hagyományos ügyfélkörének költési volumene stagnál. Az utazási nehézségek és a szigorú brit lezárások azonban nagyban megnehezítették, hogy a kínai vásárlók eljussanak a londoni Brompton Roadra. Márpedig ahogy Sarah Myler, a Harrods nemzetközi üzletfejlesztési és kommunikációs igazgatója nyilatkozta, a kínai vásárlók szeretik a teljes Harrods-élményt, az online vásárlás egyszerűen nem volt elég, így az volt a céljuk, hogy innovatív módon elhozzanak abból valamit Kínába. Myler szerint a The Residence megnyitása azt jelezte, hogy nem kizárólag kiskereskedelmi entitásként, hanem világszínvonalú vendéglátási és élményalapú luxus desztinációként határozza meg magát ezután az áruház.

De nézzük akkor, mire is számíthatott az, aki szívesen kicsengette az évi 150 ezer jüanos (kb. 6,9 millió forintos) tagsági díjat, és volt olyan szerencsés, hogy kiválasztották a maximum 250 tag közé. A The Residence-ben ugyanis a cég egy exkluzív közösséget akart kialakítani, így nem csak a vagyon számított, hanem hogy az illető mennyire felel meg ennek az ideának és hogy mennyire fogékony a „brit életstílus és kultúra teljes spektrumára”, amivel itt meg akarták ismertetni. „Hasonló gondolkodású tagokat fogunk válogatni, akik közös érdeklődési körrel és a kivételes iránti megbecsüléssel rendelkeznek” – nyilatkozta annak idején Myler. A belső tér a Harrods londoni áruházának stílusát ötvözte a helyi sanghaji karakterrel, utalva a gyarmati építészetre is: azaz art déco részletek keveredtek itt a tradicionális kínai stílus modern verziójával, és az olyan jellegzetes elemek, mint az ikonikus, zöld egyenruhába öltözött ajtónálló, az aranyfüsttel borított mennyezetek és az egyedi padlólapok csak tovább erősítették a londoni zászlóshajó-üzlet identitását.

A The Residence Shanghaiban Kép: Facebook

Az étteremben olyan ínyencségeket lehet fogyasztani, mint a signature homár- és lazacravioli vagy a pezsgős kaviármártással tálalt rombuszhal, ami után érdemes volt átülni a bárba, Kínában ugyanis ez az egyetlen hely, ahol Louis XIII Rare Cask 42.1 konyakot szolgálnak fel, amelynek ára palackonként 47 ezer font (azaz több mint 20 millió forint). „A ritka szeszes italokhoz való hozzáférés kivételes élményeket teremt az igényes tagok közössége számára” – mondja Myler, hozzátéve, hogy a tagság hozzáférést biztosított olyan ultraprémium szolgáltatásokhoz is, amelyeket kizárólag a Harrods tud nyújtani. Ez magában foglalja a Harrods Aviationt, a Harrods Estates-t, a Harrods Interior Designt és a knightsbridge-i áruház privát vásárlási szolgáltatásait is. És itt, a sanghaji divathét alatt indult 2021-ben a Harrods Hive is, ami egy kapcsolatépítő és társasági esemény, amely az üzleti élet meghatározó szereplőit köti össze a feltörekvő tehetségekkel. Az eseményt azóta nem csak a Cha House-ban, hanem Pekingben, Rijádban és Dubajban is évente megrendezik.

A néhai Diana hercegné leendő apósának bűnei is terhelték a kasszát

A Harrods kivonulása nem unikális reakció, a francia Galeries Lafayette áruházlánc is csökkenti kínai jelenlétét, más ikonikus luxusáruházak pedig teljesen elkerülték a kínai piacra való belépést, a tőkeigényes fizikai értékesítési pontok felállítását. De a helyi áruházak is nyomás alatt állnak a digitális átalakulás és a változó fogyasztói elvárások miatt. A Jing Daily ázsiai piacokra fókuszáló divatipari szaklap azt írja, hogy a járványhelyzet elmúltával a kínai vásárlók utazási kedve visszatért, továbbá a kínai gazdaság gyengélkedéséből fakadó belföldi luxusfogyasztás csökkenése és a nagy jövedelmű fogyasztók óvatossága aláásta a magas működési költségű üzletmodell logikáját.

Ezzel párhuzamosan a Harrods saját pénzügyi helyzete is sokat romlott. A csoport a 2024-es pénzügyi évben 2,4%-os visszaesést könyvelt el a bruttó kereskedelmi volumenben, amely 2,19 milliárd fontra csökkent. Az adózás előtti eredmény sem alakult jól: a korábbi 111,5 millió fontos nyereségből tavaly 34,3 millió fontos veszteség lett.

Michael Ward ügyvezető igazgató a visszaesést a magasabb logisztikai és bérköltségekhez, a digitális átalakulás kiadásaihoz és a korábbi tulajdonos, Mohamed Al-Fayed szexuális visszaélési ügyeikhez kapcsolódó rendkívüli, peren kívüli kártérítési kifizetésekhez kötötte. A lejtmenet ellenére Ward kijelentette, hogy a Harrods „ismét felülteljesítette a luxusszektor átlagát”.

A Harrodsot jelenleg egyébként a katari állam befektetési alapja, a Qatar Investment Authority alá tartozó Qatar Holding birtokolja és üzemelteti, amely 2010-ben 1,5 milliárd fontért vásárolta meg az áruházat Mohamed Al-Fayed egyiptomi üzletembertől. Az áruház évekig üzemeltetett korábban egy szardíniai fiókintézményt is Porto Cervo luxusvároska kikötőjében a híres Costa Smeraldán (Smaragdparton), a területen különálló könnyűszerkezetes szalonokat állítottak fel egyes luxusmárkáknak. A koncepció végül is bezárt a Qatar Holding és a helyi önkormányzat nézeteltéréséből fakadóan. A Harrods márkanévvel azóta Doha belvárosban találkozhatunk egy Tea Rooms formájában, illetve a katari főváros repterén is van egy teázója és saját márkás szuvenírboltja a cégnek, emellett pedig Bangkokban lehet még teázni és sütizni a Harrods logó alatt.

A cég szóvivője azonban hangsúlyozta, hogy Kínát sem akarják teljesen elengedni, a felsővezetése jövőre partnerlátogatásokon vesz részt a kiemelt piacnak tekintett országban, emellett Londonban is folytatja a Kínára fókuszáló programokat, beleértve a kínai újévi aktivitásokat is. De ilyesféle pop-up eseményeket szerveznek majd a távol-keleti régióban is, amelyeken a helyi kreatív tehetségeket ünneplik. Vannak azonban olyan hangok, hogy sokáig nem marad üresen a Cha House, a Dior ugyanis nagyobb helyiséget keres flagship store-jának, és a tulajdonos LVMH francia luxuskonszern akár érdeklődhet is a lokáció iránt, ugyanis sikeres befektetésnek tűnik a bevásárlónegyedben nem is oly rég nyitott, hajóformájú Louis Vuitton üzlet, amelyről mi is hírt adtunk.

A szerző luxusszakértő, az Index munkatársa.