Németország elvesztése lényegében túlélhetetlen lenne Magyarországnak

Mintha pislákolna a fény, bővült az Egyesült Államokba irányuló export, és az amerikai import is, viszont az is nyilvánvaló, hogy óriási mennyiségben érkezik Magyarországra kínai termék. Az elemző viszont attól tart, hogy az exportunk továbbra is visszafogja a magyar GDP-t.