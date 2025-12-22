Idén a szokásosnál egy hónappal korábban, teljes erővel érte el az influenzahullám Ausztriát, ami a múlt hétvégi előrejelzések szerint valószínűleg az ünnepek környékén éri el a csúcspontját.
A helyzetet súlyosbítja a vírus új, mutált változata, amely gyorsan és meglehetősen agresszíven terjed – idézi a Krone Zeitung a hatóságok figyelmeztetését.
A határon is érkezhet a fertőző betegség
Az emberek köhögnek, reszketnek, izzadnak és lázasak a sógoroknál is:
tombol az influenza nyugati szomszédunkban, ahová sok magyar utazni készül az ünnepekre,
vagy éppen a határon túlra ingázók térnek haza a szeretteikhez.
Számukra is fontos figyelmeztetés, hogy az utóbbi időben hatalmas esetszám-növekedést figyeltek meg az osztrákoknál, ahol a korábbi években a fertőzések csúcsát csak januárban érték el, ám
az idén már a karácsonyi szezonban és szilveszter környékén jósolják a tetőzést.
Jó hír, hogy a H1N1 influenza variáns egyre inkább kiszorul, az esetek 80 százalékát ma már a H3N2 okozza – jelentette Judith Aberle, a Bécsi Orvostudományi Egyetem vírusimmunológia professzora az X-en.
Felhívta a figyelmet: bár az új mutáns látszólag nem eredendően veszélyesebb, vagy nem okoz súlyosabb betegséget, mint a korábbi változatok, de
könnyebben terjedhet vagy fertőzőbb lehet.
Hátha a szünet fékezi a terjedést
Némiképp nehezíti a helyzetet, hogy az új mutációhoz az eddigi influenza elleni vakcina nem tökéletesen illeszkedik, ezért kevésbé lehet hatékony.
A Nagy-Britanniából származó, kezdeti adatok azonban arra utalnak, hogy
az oltás továbbra is visszafogja a súlyos influenzás eseteket és a kórházi kezeléseket,
bár az elmúlt napokban az influenza miatti kórházi kezelések száma is megugrott Ausztriában.
Magyarországon december 19-én jelentette be az országos tisztifőorvos, hogy elkezdődött az influenzajárvány, de nincs szükség országos hatáskörű intézkedésekre. Mint jelezte: azt remélik, hogy a járványhullámot megtöri a karácsonyi ünnepkör, illetve a már megkezdődött, téli tanítási szünet.
Súlyos esetben kórház lehet a végeAz influenzafertőzés tipikus jellemzője a tünetek hirtelen megjelenése, ellentétben a Covid-19-cel vagy a náthával, ahol a tünetek fokozatosan, növekvő intenzitással alakulnak ki. A tipikus jellemzők közé tartozik a magas láz, a súlyos fáradtság izomfájdalmakkal, a fejfájás és a köhögés. Súlyos esetekben fennáll a tüdőgyulladás vagy szívroham kialakulásának veszélye is.
