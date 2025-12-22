Idén a szokásosnál egy hónappal korábban, teljes erővel érte el az influenzahullám Ausztriát, ami a múlt hétvégi előrejelzések szerint valószínűleg az ünnepek környékén éri el a csúcspontját.

A helyzetet súlyosbítja a vírus új, mutált változata, amely gyorsan és meglehetősen agresszíven terjed – idézi a Krone Zeitung a hatóságok figyelmeztetését.

A határon is érkezhet a fertőző betegség

Az emberek köhögnek, reszketnek, izzadnak és lázasak a sógoroknál is:

tombol az influenza nyugati szomszédunkban, ahová sok magyar utazni készül az ünnepekre,

vagy éppen a határon túlra ingázók térnek haza a szeretteikhez.

Számukra is fontos figyelmeztetés, hogy az utóbbi időben hatalmas esetszám-növekedést figyeltek meg az osztrákoknál, ahol a korábbi években a fertőzések csúcsát csak januárban érték el, ám

az idén már a karácsonyi szezonban és szilveszter környékén jósolják a tetőzést.

Jó hír, hogy a H1N1 influenza variáns egyre inkább kiszorul, az esetek 80 százalékát ma már a H3N2 okozza – jelentette Judith Aberle, a Bécsi Orvostudományi Egyetem vírusimmunológia professzora az X-en.

Felhívta a figyelmet: bár az új mutáns látszólag nem eredendően veszélyesebb, vagy nem okoz súlyosabb betegséget, mint a korábbi változatok, de

könnyebben terjedhet vagy fertőzőbb lehet.

Hátha a szünet fékezi a terjedést

Némiképp nehezíti a helyzetet, hogy az új mutációhoz az eddigi influenza elleni vakcina nem tökéletesen illeszkedik, ezért kevésbé lehet hatékony.

A Nagy-Britanniából származó, kezdeti adatok azonban arra utalnak, hogy

az oltás továbbra is visszafogja a súlyos influenzás eseteket és a kórházi kezeléseket,

bár az elmúlt napokban az influenza miatti kórházi kezelések száma is megugrott Ausztriában.

Magyarországon december 19-én jelentette be az országos tisztifőorvos, hogy elkezdődött az influenzajárvány, de nincs szükség országos hatáskörű intézkedésekre. Mint jelezte: azt remélik, hogy a járványhullámot megtöri a karácsonyi ünnepkör, illetve a már megkezdődött, téli tanítási szünet.