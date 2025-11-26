A karácsonyi büdzsét az idén átlagosan 129 ezer forintra tervezik a magyarok, ebből szeretnék kigazdálkodni az ajándékokat és a menü hozzávalóit is – ez 26 százalékos, tehát az inflációt bőven meghaladó – növekedés a tavalyi évhez képest.derült ki a Cofidis Hitel Monitor reprezentatív kutatásából.

A kiadások fedezéséhez

a lakosság egyharmada erre a célra félretett megtakarítását használja,

a többség az aktuális havi jövedelmére támaszkodik,

hitelben pedig 11 százalékuk gondolkodik.

18 százalék számít munkahelyi juttatásra, azaz pulykapénzre.

Saját bevallása szerint a magyarok közel fele hajlamos túlköltekezni az ünnepek alatt, 14 százalékuk olyannyira, hogy januárban vissza kell fognia költéseit.

Kép: Cofidis Magyarország

A karácsonyi szokások közül a nagy ünnepi sütés-főzés az, amit a magyarok a legkevésbé engednének el – még anyagi nehézségek esetén sem mondanának le róla. A karácsonyi menüre idén az átlagos költségkeret 45 ezer forint.

Tízből heten állítanak fát, és ahogy az elmúlt években, idén is hódít

a műfenyő (55 százalék),

a vágott (30 százalék),

az élő fenyő (9 százalék) – a karácsonyfát választók átlagosan 13700 forintot költenek rá.

A Cofidis Hitel Monitor kutatás szerint idén a háztartások háromnegyede tervez ajándékozni karácsonykor – ez az arány 2022 óta folyamatosan nő. Ugyanakkor a magyarok mintegy fele egyfajta kötelező elvárásként éli meg az ajándékozást, amit szívesen elhagyna.

Azok, akik meglepik családjukat, barátaikat, átlagosan 46 000 forintos keretben gondolkodnak, és a többség legfeljebb 6 embernek vásárol.

85 százalék próbálja csökkenteni valamilyen módon az ajándékra szánt kiadásait, például ár-összehasonlító oldalakat böngész, kisebb meglepetéseket választ, mint a korábbi években, vagy kifejezetten akciós, leárazott termékeket keres,

a magyarok fele inkább tárgyi ajándékot ad,

11 százalékuk élményekkel kedveskedne,

39 százalékuk pedig mindkét típusban gondolkodik.

Kép: Cofidis Magyarország

A tárgyi meglepetések listáját továbbra is vezetik

a szépségápolási cikkek , illatszerek (43 százalék),

, illatszerek (43 százalék), a ruhanemű népszerűsége 8 százalékkal nőtt tavalyhoz képest, így 41 százalékkal a második helyre került,

népszerűsége 8 százalékkal nőtt tavalyhoz képest, így 41 százalékkal a második helyre került, a dobogó harmadik fokán a játékok (37 százalék) állnak.

(37 százalék) állnak. Sokan adnak prémium-élelmiszert ilyenkor, illetve a könyv bekerült a TOP5 ajándék közé.

A streamingelőfizetések is egyre népszerűbbek: a 30 év alattiak közel tizede ilyet adna karácsonyra.

Az ajándékvásárlók kétharmada online is rendel ajándékot.

A többség még mindig a hazai webshopokat részesíti előnyben, ugyanakkor már minden harmadik ajándékvásárló külföldi webáruházakból tervez rendelni. A digitális eszközök térnyerését mutatja az is, hogy a válaszadók ötöde nem zárja ki, hogy mesterséges intelligenciát is bevet az ünnepi készülődés során – például dekorációs ötletekhez, receptek kereséséhez vagy bevásárlólista összeállításához.

A Black Friday már nem a régi

A magyarok háromnegyede már december előtt elkezdi a karácsonyi ajándékok beszerzését – ötödük kifejezetten a Black Friday-akciók miatt időzít korábbra.

a leárazások varázsa fakul: tízből heten úgy látják, ma már akár hetekig tart ez az időszak, így kevésbé érzik kihagyhatatlannak az ajánlatokat. Ennek ellenére a lakosság harmada 34 százaléka az idén is vásárol novemberben.

