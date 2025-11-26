A karácsonyi büdzsét az idén átlagosan 129 ezer forintra tervezik a magyarok, ebből szeretnék kigazdálkodni az ajándékokat és a menü hozzávalóit is – ez 26 százalékos, tehát az inflációt bőven meghaladó – növekedés a tavalyi évhez képest.derült ki a Cofidis Hitel Monitor reprezentatív kutatásából.
A kiadások fedezéséhez
- a lakosság egyharmada erre a célra félretett megtakarítását használja,
- a többség az aktuális havi jövedelmére támaszkodik,
- hitelben pedig 11 százalékuk gondolkodik.
- 18 százalék számít munkahelyi juttatásra, azaz pulykapénzre.
Saját bevallása szerint a magyarok közel fele hajlamos túlköltekezni az ünnepek alatt, 14 százalékuk olyannyira, hogy januárban vissza kell fognia költéseit.
A karácsonyi szokások közül a nagy ünnepi sütés-főzés az, amit a magyarok a legkevésbé engednének el – még anyagi nehézségek esetén sem mondanának le róla. A karácsonyi menüre idén az átlagos költségkeret 45 ezer forint.
Tízből heten állítanak fát, és ahogy az elmúlt években, idén is hódít
- a műfenyő (55 százalék),
- a vágott (30 százalék),
- az élő fenyő (9 százalék) – a karácsonyfát választók átlagosan 13700 forintot költenek rá.
A Cofidis Hitel Monitor kutatás szerint idén a háztartások háromnegyede tervez ajándékozni karácsonykor – ez az arány 2022 óta folyamatosan nő. Ugyanakkor a magyarok mintegy fele egyfajta kötelező elvárásként éli meg az ajándékozást, amit szívesen elhagyna.
Azok, akik meglepik családjukat, barátaikat, átlagosan 46 000 forintos keretben gondolkodnak, és a többség legfeljebb 6 embernek vásárol.
- 85 százalék próbálja csökkenteni valamilyen módon az ajándékra szánt kiadásait, például ár-összehasonlító oldalakat böngész, kisebb meglepetéseket választ, mint a korábbi években, vagy kifejezetten akciós, leárazott termékeket keres,
- a magyarok fele inkább tárgyi ajándékot ad,
- 11 százalékuk élményekkel kedveskedne,
- 39 százalékuk pedig mindkét típusban gondolkodik.
A tárgyi meglepetések listáját továbbra is vezetik
- a szépségápolási cikkek, illatszerek (43 százalék),
- a ruhanemű népszerűsége 8 százalékkal nőtt tavalyhoz képest, így 41 százalékkal a második helyre került,
- a dobogó harmadik fokán a játékok (37 százalék) állnak.
- Sokan adnak prémium-élelmiszert ilyenkor, illetve a könyv bekerült a TOP5 ajándék közé.
- A streamingelőfizetések is egyre népszerűbbek: a 30 év alattiak közel tizede ilyet adna karácsonyra.
Az ajándékvásárlók kétharmada online is rendel ajándékot.
A többség még mindig a hazai webshopokat részesíti előnyben, ugyanakkor már minden harmadik ajándékvásárló külföldi webáruházakból tervez rendelni. A digitális eszközök térnyerését mutatja az is, hogy a válaszadók ötöde nem zárja ki, hogy mesterséges intelligenciát is bevet az ünnepi készülődés során – például dekorációs ötletekhez, receptek kereséséhez vagy bevásárlólista összeállításához.
A Black Friday már nem a régi
- A magyarok háromnegyede már december előtt elkezdi a karácsonyi ajándékok beszerzését – ötödük kifejezetten a Black Friday-akciók miatt időzít korábbra.
- a leárazások varázsa fakul: tízből heten úgy látják, ma már akár hetekig tart ez az időszak, így kevésbé érzik kihagyhatatlannak az ajánlatokat. Ennek ellenére a lakosság harmada 34 százaléka az idén is vásárol novemberben.
Cofidis Hitel Monitor – 2025 negyedik negyedév:
- A magyarok 29 százaléka állítja, hogy kényelmesen kijön a jövedelméből. A háztartások szubjektív anyagi helyzetének értékelése valamelyest javult az elmúlt fél évben, jelenleg a 2022 márciusi szinten van.
- A válaszadók 12 százaléka tervez hitelt felvenni a következő egy évben, 3 hónapon belül pedig 3 százalékuk. A tervezett hitelösszeg jelenleg 1,1 millió forint. A legnépszerűbb hiteltípus továbbra is a személyi kölcsön.
- A leggyakoribb tervezett hitelcélok a lakásvásárlás és -felújítás (29-29 százalék), harmadik helyen az autóvásárlás áll (23 százalék). Ugyanakkor 15 százalék el tudja képzelni, hogy hitelt vegyen fel egészségügyi kezelés finanszírozása céljából.
- Az elmúlt évben személyi kölcsönt legtöbben háztartási gépek vásárlására vettek fel (23 százalék), de ismét nőtt azok aránya is, akik a háztartási bevételek-kiadások egyensúlyban tartása okán választották (1 százalék). A felvett áruhiteleknél is a háztartási gépek vezetnek (44 százalék), míg bútorvásárlásra egyre kevesebben veszik igénybe (18 százalék).
