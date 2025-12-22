Szlovéniában március 22-én rendezik meg a parlamenti választásokat – jelentette be Natasa Pirc Musar köztársasági elnök hétfőn hivatalosan.
Az erről szóló elnöki rendeletet január 12-én írja alá az államfő.
A szavazás kiírásához itt is megadott szabályok kapcsolódnak.
A szlovén jogszabályok értelmében az általános választásokat legkorábban 75, legkésőbb 135 nappal azt megelőzően kell kiírni, hogy letelik az aktuális parlament első ülésétől számított négyéves ciklus.
A voksolást a kiírást követő 60-90 napon belül kell megtartani.
Az MTI emlékeztetett, az előző parlamenti választásokat – amelyek 2008 óta először nem előrehozott választások voltak – 2022. április 24-én tartották délnyugati szomszédunkban.
