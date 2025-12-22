Ma borongós, többfelé párás, ködös időre készülhetünk. Legfeljebb néhol vékonyodhat el a térségben a felhőzet rövid időre. Gyenge eső, szitálás, hajnalban a gyengén fagyos tájakon ónos szitálás továbbra is kialakulhat. A délkeleti szél néhol megélénkülhet. Délután 5 fok körül alakul a hőmérséklet.

Hétfőn front nem lesz térségünkben. Reggel a hidegebb, nyirkosabb tájakon fokozódhatnak a kopásos eredetű ízületi bántalmak, melyek sokaknál napközben sem enyhülnek. Görcsös panaszok, hasi görcsök, fejfájás előfordulhat.

Kedden marad a felhős, nyirkos időjárás. Délután a Dunántúlon többfelé alakulhat ki eső, szitálás. Eközben keleten, délkeleten néhol felszakadozhat a felhőzet és hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. A mérsékelt keleti-délkeleti szelet a Dunántúlon és a középső tájakon többfelé élénk lökések kísérhetik. Napközben 3-10 fok között alakulhat csúcshőmérséklet, a naposabb délkeleti tájakon mérhetünk 10 fok körüli értékeket.



Szerdán a borongós idő mellett az ország nyugati, déli felén csapadékos időjárásra készülhetünk, néhol kiadósabb mennyiségben. A legtöbb helyen eső várható, de a dunántúli és északi magasabb pontokon, valamint nyugaton helyenként síkvidéken az eső havas esőbe, havazásba válthat át. Az északkeleti szél élénk, többfelé erős lesz. Délután 1-7 fokra van kilátás.

Csütörtökön a legtöbb helyen felhős marad az ég, északon, északkeleten ígérkezik némi napsütés. Nyugaton, délnyugaton eleinte hó, havas eső még előfordulhat, délután délen kevés eső. Az északkeleti szél több helyen élénk lesz, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalban az északi és nyugati tájakon fagyhat, délután -1, +7 fok között alakulnak a maximumok, délkeleten lesz a legenyhébb az idő.