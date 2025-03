-Tekintettel a kontinensünkön a szabadságunkat és a békét fenyegető veszélyekre, most már a védelemre is vonatkoznia kell mindennek. Számítunk arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok a jövőben is kitart kölcsönös szövetségi kötelezettségeink mellett. De azt is tudjuk, hogy a nemzeti és szövetségi védelmünkre szánt forrásokat most jelentősen bővíteni kell – idézte a Reuters Merz bejelentését.