Trumptól akár a nukleáris együttműködési megállapodás felrúgása is kitelik?

Olyan forgatókönyveket is végig kell gondolnia az Egyesült Királyság kormányának az Egyesült Államokkal kapcsolatban, amelyek hat héttel ezelőtt még elképzelhetetlenek lettek volna – kongatta meg a vészharangot David Manning korábbi washingtoni brit nagykövet. Az az Economxnak nyilatkozó szakértő szerint is egyértelmű, hogy a második világháború óta nem volt ennyire élesen különböző a brit és az amerikai álláspont, mint most.