A mobilkommunikáció egyik legrégebbi alappillére, a 2G-s hálózat hamarosan eltűnik a mindennapokból. A technológiát hosszú éveken át használták hívások lebonyolítására és szöveges üzenetek küldésére, ám mára egyre inkább háttérbe szorul a gyorsabb és hatékonyabb megoldásokkal szemben – írja a chip.de.

A távközlési szolgáltatók világszerte azon dolgoznak, hogy az elavult rendszerek által elfoglalt frekvenciasávokat felszabadítsák, és azokat a 4G, illetve 5G hálózatok működtetésére használják fel.

Ennek következményeként a kizárólag 2G-kapcsolatra képes eszközök fokozatosan elveszítik hálózati elérésüket.

Ez nemcsak a régi, nyomógombos mobiltelefonokat érintheti, hanem olyan berendezéseket is, amelyek látszólag függetlenek a telefonálástól.

Számos riasztórendszer, liftfelügyeleti megoldás vagy ipari jelzőeszköz működése is ezen az elavult technológián alapulhat, így ezek is leállhatnak a hálózat megszűnésével.

A szakértők ezért arra figyelmeztetnek, hogy a felhasználóknak és az üzemeltetőknek érdemes mielőbb felmérniük, mely készülékek és rendszerek szorulnak frissítésre.