Összeszedtük a nap fontosabb híreit és érdekesebb cikkeinket, hogy önnek ne kelljen átnéznie a teljes magyar sajtót, hanem egy helyről tudjon tájékozódni:
- Így nevelnek vállalkozói világra edzett olimpikonokat – Az Óbudai Egyetem ambiciózus tervet dolgozott ki: harmadik generációs, innovációra fókuszáló egyetemként olyan ökoszisztémát épít, amelyben a diákok ötleteiből valódi vállalkozások születhetnek. Kovács Levente rektor az Economxnek részletesen bemutatta, hogyan juthat el egy hallgató a Tudományos Diákköri Konferenciától akár több százmillió forintos befektetésig, és miért szükséges ehhez mentalitásbeli váltás Magyarországon.
- A kiberbűnözés a világ negyedik legnagyobb gazdasága – Soha nem voltak ilyen fontosak az adataink, a kiberbűnözők több tíz billió dollár értékű adatot szereztek meg tőlünk – mondta Boros Robin, a Magyar Telekom kiberbiztonsági szakértője az Economx Money Talks Podcastjének legújabb epizódjában.
- Ami most még jó ötletnek tűnik, az januárban már fájni fog – Karácsony előtt sokan nyúlnak hitelhez, hogy beleférjenek az ünnepi költekezésbe, az ajándékoktól a nagyobb bevásárlásig. A döntés pillanatában ez könnyű megoldásnak tűnhet, a törlesztés azonban hónapokra vagy akár évekre meghatározhatja a családi költségvetést.
- Felrobbantottak egy orosz tábornokot Moszkvában – Nem ez volt az első merénylet Moszkvában, amelynek áldozata egy magas rangú katonai vezető: Fanyil Szarvarov az orosz fegyveres erők operatív felkészítésért felelős vezetője volt.
- Óriási mennyiségre szerződhet a Mol a horvát Janaffal – Mégiscsak jó lehet az Adria-olajvezeték: évi 11 millió tonna mennyiség beszállításáról állapodhat meg a Mol és a Janaf.
- Erre figyeljenek az ingázók karácsony előtt, különben oda a családi ünneplés! – Bár itthon abban bíznak a szakemberek, hogy a téli tanítási szünet kezdetével máris csitul a napokban berobbant influenzajárvány, a szomszédos Ausztriában éppen arra figyelmeztetnek: karácsonykor tetőzik a vírushullám, ráadásul az új mutáció gyorsan terjed.
- Ha ezt meglátja Orbán Viktor! Brüsszel még a karácsonyfát is elvinné a Karmelitából – Miközben a magyarok költenek, mint a gép, az Európai Unió csinált egy 1600 milliárd forintos hiányt a magyar államháztartásban.
- Útra keltek a fuvarozók: elesett a pálya a több ezresre bővülő tüntetés miatt – A megemelt díjak ellen tiltakozó teherautósofőrök és kamionosok konvoja megbénította az M0-st és az M3-as is bedugult. A szakminisztérium továbbra is értetlenül áll a történtek előtt. Orosz Tibor, a demonstráció szervezője szerint negatív kampány indult ellenük.
- Friss V4-es adatsor: Csehország már célértéken belül, Magyarország még küzd – A KSH egy új kutatásban számol be a visegrádi országokról: a V4-ek az uniós gazdaság tizedét teszik ki, de még mindig lemaradásban vannak, ezért kettős a kép.
- Itt a korszak, amikor már valaki más dönt helyettünk: a rendszer mondja meg, mire van szükségünk – A mesterséges intelligencia, az adatközpontok és az új számítási paradigmák robbanásszerű fejlődése nemcsak technológiai, hanem komoly társadalmi és gazdasági dilemmákat is felvet.
- Dollármilliárdos amerikai álom a 2026-os foci vb – A FIFA több mint 10 milliárd dolláros bevételt vár a 2026-os amerikai, mexikói, kanadai közös rendezésű világbajnokságtól, amely jóval több mint egy labdarúgótorna.
- Új szakaszt kapott az M4-es autóút – 34,3 kilométerrel hosszabbodott meg az M4-es autóút, amely így 224 kilométeresre nyúlt. A mai átadón az is szóba került, mennyi baleset elkerülhető a sztráda bővítésével.
- Meghalt Chris Rea – A zenész, aki többek között a Driving Home For Christmas című slágeréről ismert, 74 éves korában hunyt el.