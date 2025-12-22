Robbantás Moszkvában, káosz Budapesten

Mozgalmas és feszültségekkel teli napot hozott a karácsony előtti utolsó hétfő: Moszkvában felrobbantottak egy magas rangú orosz tábornokot, itthon pedig több ezres konvojjal tüntettek a fuvarozók, megbénítva az M0-s és az M3-as forgalmát, majd részben Budapestet is. A gazdasági hírek között kiemelkedik a Mol és a horvát Janaf lehetséges stratégiai olajmegállapodása, valamint a friss költségvetési adatok. A napot egy korszakos veszteség is beárnyékolta: 74 éves korában meghalt Chris Rea, a karácsonyi időszak egyik legismertebb zenéjének alkotója. Itt az Economx napi hírösszefoglalója!