Minden második lakáskereső elképzelhetőnek tartja, hogy 2026-ban csökkenni fognak a lakásárak Magyarországon - legalábbis ez derül ki a zenga.hu felhasználói körében végzett felmérésből. Természetesen ebben a vásárlói vágyak is megjelennek, hiszen a vevők a legtöbbször azt szeretnék, ha minél alacsonyabb áron juthatnának hozzá a kiszemelt lakáshoz.

“A zenga.hu várakozása ugyanakkor inkább azokkal az ingatlankeresőkével egyezik meg, akik 0-10 százalék közti áremelkedést várnak 2026-ra, ugyanis a korábbi tapasztalatok szerint nominális árcsökkenés csak gazdasági válságok idején fordul elő” - mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Minden kilencedik ingatlankereső közepesen nagy, 10-20 százalék közti áremelkedésre számít, és a válaszadók mindössze 3 százaléka tartja valószínűnek, hogy idén is 20 százalék felett dráguljanak az ingatlanok.

Életkor szerint a fiatalabbak azok, akik valamivel nagyobb arányban számítanak az árak csökkenésére, ami mögött inkább a realitás és a vágyálom találkozása érhető tetten, hiszen ők azok, akik kisebb arányban rendelkeznek lakástulajdonnal, ezért szeretnék, ha csökkennének az árak, hogy nagyobb eséllyel tudjanak saját lakást vásárolni.

Továbbra sem aktívak a befektetők

Az árakkal kapcsolatos várakozások mellett arra is rákérdezett a zenga.hu, hogy az ingatlankeresők saját vagy befektetési céllal terveznek-e lakást venni. A több mint 2600 válaszadó mindössze 7 százaléka keres kimondottan befektetési céllal, 93 százalékuk saját célra venne, vagyis a befektetői kereslet továbbra is alacsony.

A nagyobb városokban, például a vármegyeszékhelyeken és Budapesten valamivel nagyobb a befektetői érdeklődés, de ott is csak az ingatlankeresők 10 százaléka gondolkodik hozamban, míg a kisvárosokban és községekben ennek aránya 5 százalék alatti.

Még mindig népszerű az Otthon Start

Az Otthon Start Program 3 százalékos kedvezményes hitelét a válaszadók 36 százaléka venné igénybe ingatlanvásárláshoz. A fiatalabb korcsoportokban azonban jóval magasabb ez az arány. A 25-35 éves korosztály kétharmada igénybe venné ezt, míg az életkor előrehaladtával folyamatosan csökken az érdeklődés.

Ezen a téren a különböző településtípusok között nincs érdemi eltérés, a községektől kezdve a nagyobb városokon át a fővárosig mindenhol hasonló arányban vennék igénybe az Otthon Startot, noha Budapesten a kínálatnak továbbra is kisebb része felel meg az 1,5 millió forintos négyzetméterár-limitnek, mint a kisebb településeken.