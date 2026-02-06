A vádirat szerint egy 43 éves férfi annak 31 éves öccsével és 30 éves élettársával együtt közösen italoztak 2023. július 15-én késő este, a XIV. kerület Örs vezér tere HÉV-végállomás peronján. Itt keveredtek szóváltásba a szintén ittas sértettel.

A veszekedés során kiabálni kezdett a 43 éves férfi, ezután pedig félmeztelen vetkőzve, kezüket emelő társaival együtt, erőszakos elindult a sértett felé. Az áldozatok menekülni próbált, ezért leugrott a sínekre, az ütköző elé. A támadó utána ugrott, megragadta a ruháját és visszahúzta őt a peronra.

Eközben a nő folyamatosan ütlegelte a sértettet, akit ekkor az élettársa megragadott, majd a megállóban várakozó járókelők közvetlen közelében többször erőteljesen meglökte és megrántotta.

Az elkövetők ezt követően testszerte bántalmazták a sértettet, melynek végén a 43 éves vádlott őt ököllel, nagy erővel fejen ütötte. A sértett elesett, fejét a peron aszfaltjába ütötte és elvesztette az eszméletét. A bántalmazók ezután elhagyták a helyszínt.

A Fővárosi Főügyészség a 43 éves támadót életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével vádolta meg, és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza. Társai ellen csoportos garázdaság a vád, és végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés az indítvány.

Az ügyhöz kapcsolódó térfigyelő kamera felvételén a szóváltás kezdete látható, ami az Ügyészség honlapján megtekinthető.