A Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldalán megjelent bejegyzésből derült ki, hogy a Wizz Air Budapestről Valenciába tartó járata Milánóban kényszerleszállást hajtott végre.

Az utasok beszámolói szerint rosszul lett egy utas a fedélzeten, a pilóták biztonsági okokból döntöttek a landolás mellett.

A leszállást követően a mentők azonnal a géphez érkeztek, és megkezdték a beteg ellátását. A repülőterek protokollja szerint a tűzoltóság is a helyszínen volt a biztonság érdekében.

A gép utasai információk szerint még nem tudják, mikor folytatják útjukat Valenciába, mivel az egészségügyi ellátás és az utasbiztonsági intézkedések zajlanak. A légitársaság későbbi közleményében várhatóan pontosítja a járat további menetrendjét.