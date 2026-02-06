A Papp László Budapest Sportaréna több mint két évtizede Budapest egyik legfontosabb rendezvényhelyszíne: koncertek, sportesemények rendeznek az intézményben. A kormány most újabb döntést hozott az intézmény jövőjéről, amely egyszerre szól a hosszú távú működtetésről és a sürgős felújítási feladatokról.

A 2027. január 1. és a 2036. december 31. közötti tízéves időszakra bérbe adná az állam a Papp László Sportarénát – írja a Telex.

A csütörtök este megjelent Magyar Közlöny 14. számából az derül ki, hogy a bérbeadás feltétele, hogy az állam a 10 éves időtartamból 120 nap erejéig korlátozó beruházást hajthasson végre a sportarénán. Az állam ezenkívül kérne évente 22 nap kedvezményes használatot. Az arénát 2026. és 2028. között felújítanák, ehhez most kell összeállítani a terveket.

A lap szerint a Papp László Sportarénát 2006 és 2025 között a Gránit Pólus nevű cég bérelte, az ő szerződésük azonban december végén lejárt. Az aréna bérleti jogát a 2026-os évre a Tiborcz Istvánhoz köthető RaMpART csoport kapta meg.