Az év eddigi legenyhébb napja volt a csütörtöki, a Hajdú-Bihar vármegyei Körösszakálon 16 Celsius-fok volt délután - derül ki a HungaroMet Zrt. pénteki Facebook-posztjából. Azt írták: a markáns melegedés hatására csütörtökön az ilyenkor szokásosnál jóval enyhébb volt az idő.
A keleti vármegyékben, ahol a felhőzet hosszabb időre felszakadozott, a maximum-hőmérséklet nagy területen meghaladta a 12 Celsius-fokot, egyes helyeken pedig a 15-16 fokot is elérte.
A bejegyzéshez készített infografika szerint az ország keleti, délkeleti részében 10-11 fokkal melegebb volt az ilyenkor szokásosnál, míg nyugaton az átlagos körül alakult a hőmérséklet. Országos átlagban 4,6 fokkal volt melegebb az ilyenkor szokásosnál.
A legmelegebbet
- Körösszakálon mérték, 16 fokot,
- a Békés vármegyei Mezőgyánban 16,7 fok volt,
- a szintén békési Eleken 15,4 fokot mértek.
