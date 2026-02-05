A finn női jégkorong-válogatott négy játékosa is norovírussal fertőződött meg a milánói-cortinai téli olimpiai torna kezdete előtt – írta szerdán a finn Iltalehti újság olimpiai tudósítója. A finnek ezért minden olyan eseményt lemondtak, amelyen a csapat képviselői részt vettek volna, beleértve az edzést és a sajtótájékoztatót is.
A fertőzötteket és szobatársaikat elkülönítették az olimpiai faluban, és az összes létesítményt fertőtlenítik a betegség terjedésének megakadályozása érdekében.
Egyelőre minden érintkezést kerülnek
– idézte a lap Maarit Valtonent, a válogatott vezetőorvosát.
A csoportkörben a finn csapat Kanada, az Egyesült Államok, Csehország és Svájc válogatottjaival találkozik. A finnek csütörtökön játsszák nyitómérkőzésüket a kanadaiakkal.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!