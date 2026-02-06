Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter VG Exkluzív podcastjében azt mondta: „Ha visszanézünk az elmúlt 16 évre, a Fidesz-kormány gazdaságpolitikájában van egy nulladik lépés, azaz nem minden áron történik gazdasági növekedés. Vannak ugyanis fontosabb szempontok is”. Közölte: egyebek közt a családközpontúság és a demográfia a legfontosabbak, amelyek megelőzik még a növekedés hajszolását is.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarországon a fenntarthatóság mögött mindig az a gondolat húzódott, hogy család- és munkaalapú társadalmat kell építeni. A vállalkozói szektorban sem tekintették mindenáron szükségesnek a gyors növekedést, ezért igyekeztek megtartani a magyar tulajdont a stratégiai szektorokban, hogy a haszon ne külföldi cégekhez jusson.

„Magyarország mindig is saját utat járt, részben a politikai stabilitás miatt, ami a gazdasági életben mindig fontos” - mondta Nagy Márton. „Ahol politikai stabilitás van, ott minden vállalkozás és család tudja, milyen gazdaságpolitika érvényesül. Nem félünk beavatkozni a piaci folyamatokba, mert a piac nem mindenható, önszabályozó képessége sok esetben hiányos” - tette hozzá.

Elismerte, hogy a magyar út lassabb a felzárkózás szempontjából, de fenntartható, és ha ez az ára, az nem probléma. Hozzátette, a gazdaság felzárkózása a következő években felgyorsulhat. A konvergencia lassulását az elmúlt évek gazdasági nehézségei, elsősorban az energiaárak elszabadulása okozták. „Senki nem gondolta, hogy az áram ára alacsony szintről horrorisztikus magasságba emelkedik” - mondta.

Az energiaválságot a Covid-válsághoz hasonlítani téves, hangsúlyozta: nem lehet egy év alatt leküzdeni. A Covid utáni 2021-es 7 százalékos GDP-növekedést követően az energiamix átalakítása hosszabb folyamat, de a kormány komoly lépéseket tett. Az infláció 2022–2023-ban emiatt két számjegyű volt, de „az inflációt a jegybank és a kormány közösen letörte” – tette hozzá.

Az árrésstopok igenis működnek, ez az oka, hogy az intézkedést most senki nem kritizálja, ezek fenntartására a választások után térnek vissza, akkor dőlhet el, hosszú távon velünk maradnak-e

- közölte Nagy Márton.

A tavalyi gyenge GDP-adatok kapcsán Nagy Márton úgy fogalmazott: „Csalódott voltam, egy gazdasági miniszternek mindig az a feladata, hogy a gazdasági növekedést minden erejével támogassa. Mi ezt megtettük, akár a lakosság, akár a vállalkozók segítésén keresztül.” Hozzátette, hogy számos programot indítottak a gazdaság felpörgetésére, amelyek hatása már érezhető.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság növekedése függ a külső feltételektől is. „Amíg a német gazdaság és járműgyártás nem talál magára, a magyar GDP sem tud 2-3 százalék fölé emelkedni. Ennek tagadása félrevezető” - jelentette ki.

Jelenleg a kiskereskedelmi forgalom 2-3 százalék körül, a fogyasztás pedig 5 százalék körül van, ami mintegy 2 százalékponttal húzza fel a GDP-t. „Ha nem lenne külső dekonjunktúra, legalább 2 százalékkal nőhetnénk” - mondta. A reálbér-növekedés évente 5–6 százalékos, ami a belső keresletet erősíti, így a kormány a GDP recesszióba engedését elkerüli.

A miniszter cáfolta, hogy nem jönnek az uniós források, ezeket használják is: 12 milliárd eurót szabadítottak fel a kohéziós források közül, folyamatosan írják ki a pályázatokat, szerződnek le a nyertesekkel, és hívják le az EU-tól. Jelezte, nagyon gyorsan haladnak, de még nem ütköztek bele korlátba, ami 2026 végén, 2027 elején következhet be leghamarabb.

Az RRF-források már más kérdés, ezzel kapcsolatan elfogadhatatlannak tartotta az EU feltételeit, például a rezsicsökkentés vagy a 13., 14. havi nyugdíj eltörlését. „Eladni az országot azért, hogy ezeket a pénzeket megkapjuk, nem jó. A Fidesz-kormány sosem fogja eladni az országot” - mondta.

A költségvetésről szólva Nagy Márton kiemelte a jelentős jövedelmi transzfereket: fegyverpénz, 13., 14. havi nyugdíj, kétgyermekes anyák szja-mentessége, egyéb béremelések. A jegybank szerint ezek együttes hatása a GDP 2 százaléka lehet, februárban mintegy 1000 milliárd forint jut el a családokhoz. „Az én feladatom, hogy erre legyen pénz. Megvan, mindenkinek ki fogjuk fizetni, akinek jár” - hangsúlyozta.

Arra a kérdésre, hogy a Fidesz-kormány győzelme esetén nem lesznek-e megszorítások, a miniszter azt válaszolta: „A kormány szótárában nincs benne a megszorítás.” Hozzátette, hogy a baloldali kormányok és az ellenzék rendszeresen különadókkal próbálták rendbe tenni a költségvetést, míg a jelenlegi kabinet a kamatkiadások csökkentésével biztosít mozgásteret.