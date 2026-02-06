Az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása ürügyén megalkotott, a jogállamiság alapjain átlépő rendelet az állampolgárok által elvárt, őket érintő jogbiztonságot is veszélybe sodorja. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége álláspontja szerint ezzel Magyarország kormánya végképp kiírja hazánkat a jogállamok sorából – írja a szervezet közleményében.

A 2026. február 3-án megjelent kormányrendelet alapvető jogokat, jogelvet sért, mely úgy rendelkezik, hogy a szolidaritási hozzájárulás megállapítása, beszedése, elszámolása egy technikai lebonyolítást szolgáló folyamat, ezért az ezzel összefüggő intézkedés vagy irat nem minősül hatósági aktusnak. /15/2026. (II. 3.) Korm. rendelete „az Alkotmánybíróság III/3110/2025. sz. végzése alapján szükséges veszélyhelyzeti szabályozásról” /

Ezzel a rendeleti szabályozással kimondja a kormány, az általa megállapított a szolidaritási hozzájárulás mértékével és szabályozási, valamint jogalkalmazási gyakorlatával szemben közigazgatási pernek vagy azonnali jogvédelemnek helye nincs - teszik hozzá írásukban. Mindezt visszamenőleg, 2023-tól kezdve kívánja és fogja alkalmazni a kormány, miközben ezen hatósági aktusok ellen közigazgatási perek vannak folyamatban.

Már önmagában ez a rendelkezés is sérti a jogállamiság néhány alapvető elvét, a jogorvoslathoz való jogosultságot és a visszamenőleges rendelkezés tilalmát. De tovább megy a rendelet és egy egészen elképesztő rendelkezést is tartalmaz: „2023– 2025. években esedékessé vált szolidaritási hozzájárulással kapcsolatosan folyamatban lévő pert a bíróság megszünteti."

A kormány jogszabályában visszamenőlegesen kimondja egy közigazgatási aktusról, egy adóhatósági határozatról, hogy az nem is az volt és nincs ellene jogorvoslat.

Ezzel a lépésével Magyarország kormánya az Európai Unióban egyedülállóan, jogállamokban elfogadhatatlan gyakorlattal rendeleti úton utasítja a bíróságokat egyedi ügyekben, lényegében bevezeti a rendeleti ítéletalkotást Magyarországon.

„Nyomatékosan felszólítjuk a Kormányt, hogy a jogállami értéket, normákat durván sértő rendeletét, ami ütközik az európai és egyetemes jogi alapelvekkel és a magyar Alaptörvénnyel, durván sérti a független igazságszolgáltatást, a bíróságok függetlenségét, és megrendíti jogbiztonságba vetett maradék hitet, ami nyilvánvalóan kihat a vállalkozói-befektetői bizalomra, vagyis súlyos károkat okoz a magyar gazdaságnak, vállalkozásoknak, önkormányzatoknak és a településeken élő lakosságnak, haladéktalanul vonja vissza!” – áll a közlemény végén.