A gyorshajtásért kirótt bírság ellenőrzése ma már átlátható és bárki számára elérhető, így nem kell hetekig várni arra, hogy tényleg átléptük-e a megengedett sebességhatárt vagy sem, és ha igen, akkor lefotóztak-e minket. Magyarországon már több hivatalos online felület is segít gyorsan tisztázni a helyzetet – írta a nool.hu.

Ezen a két oldalon tudja ellenőrizni az információkat:

A rendőrség online ügyintézési felületén a jármű rendszámának, valamint egy azonosító adatnak – például a forgalmi engedély okmányazonosítójának vagy egy már megérkezett határozat számának – megadásával ellenőrizhető, hogy történt-e a járműhöz kapcsolódó gyorshajtási esemény. Itt egyébként a traffipax által készített képfelvételek is megtekinthetők, így ellenőrizhető a mérés helye és időpontja.

Az Ügyfélkapu is segítségünkre lehet, ahol nemcsak gyorshajtással kapcsolatos ügyek, hanem más közlekedési szabályszegések is megjelenhetnek, amennyiben azok már bekerültek a nyilvántartásba. A rendszer különösen hasznos azoknak, akik szeretnék egy helyen átlátni a hivatalos adatokat.

Azt érdemes tudni, hogy a szabálysértéstől számított 60 napon belül postázza a rendőrség a bírságról szóló határozatot, ráadásul a csekkel együtt, de ezt a jármű üzembentartója kapja, és csak akkor a tulajdonos, ha nincs külön üzembentartó bejegyezve.

A levél is tartalmazza a mérés részleteit, a bírság összegét, a fizetési határidőt, valamint a jogorvoslati lehetőségeket, de megkímélheti meg az autósokat a várakozás okozta stressztől. Persze a legjobb megoldás, mindenhol betartani az előírt sebességet.