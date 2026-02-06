Pénteken is folytatódik a magyar deviza erősödése, a délelőtti órákban az eurót 378,5-ön, a dollárt pedig 321 alatt jegyzik.

A forint árfolyamára az sem volt negatív hatással, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos pénteki rádióinterjújában bejelentette, hogy a magyar gazdaság az idei és az elkövetkező évben is 5 százalékos hiánnyal számolhat. Utóbbi új információ, eddig nem volt szó arról a kormányzati kommunikációban, hogy 2027-ben is 5 százalékos lehet a GDP arányos deficit.

Most a 378-379-es sáv lehet érdekes, mivel itt érte el az euró-forint az új kétéves mélypontját. "A piac egyértelműen óvatosabb ebben a sávban, de sokatmondó, hogy a jelenlegi csökkenés az euró-dollár változatlansága mellett, vagyis lényegében önmagában zajlik. A péntek délutáni amerikai nonfarm payroll (foglalkoztatottsági adatokról szóló) jelentés erőteljes hatással lehet a piacra, többek között az euró-dolláron keresztül is" - olvasható a Raiffeisen jegyzetében.

A jövő héten a januári költségvetési adatokra, de főként a csütörtökön megjelenő januári inflációs mutatókra figyel majd a piac. Az adatok, a drágulás szerkezete és a jegybanki kommentár meghatározó lehet a februári kamatdöntés kimenetelét illetően – írta az Erste.