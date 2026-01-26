céginfó.hu

Tudunk még politikáról beszélni családon belül? Az utca emberét kérdeztük

Áprilishoz közeledve egyre élesebb a politikai harc az országban. Az Economx új riportjában arról kérdeztük a járókelőket, hogy tudnak-e még családon belül veszekedés nélkül politizálni.
Faragó Janka, 2026. február 4. Fotó: Economx / economx

„Én már betiltottam a politizálást a családi összejöveteleken.” Ezt a választ kaptuk az egyik megkérdezettünktől, aki a túl heves viták miatt nem szívleli, ha politikáról van szó.

Kérdeztük azt is, hogy mi lehet az oka annak, hogy a politikai egyet nem értés olykor végzetes „soha többet nem beszélek veled" típusú vitába torkollik. Az egyik megszólalónk szerint az emberek nem járnak eleget pszichológushoz és nem foglalkoznak magukkal, ezért sokszor ilyen módon vezetik le a feszültséget.

Akadt olyan válaszadó is, akiknél nem tabu a politika, akkor sem, ha más-más párttal szimpatizálnak egy családon belül. A kulcs ez esetben az megértési szándék.

Az országgyűlési választásokat április 12-én tartják.

A Z generáció helyzete az AI-őrület közepén

Trunk Tamás, azaz Dablty, a Sneakerek, Márkák, Z generáció című könyv szerzője volt a vendégünk az AI Summit 2025-ön. A beszélgetés középpontjában az állt, hogyan formálja a mesterséges intelligencia a Z generáció gondolkodását, médiafogyasztását és jövőjét – és mi az, amit sokan félreértenek ezzel kapcsolatban.
Tieger Endre, 2026. január 30. péntek, 18:45

Az Everest megvolt, jöhetnek a pénzügyi csúcsok

Fejest ugrottunk a kvantitatív hedge fund befektetések világába: Price Márton, az Everest Quant befektetési igazgatója és Fáth Gábor, kvantitatív elemzési és kockázatkezelési vezető voltak a Bázispont podcast vendégei. 
Sárosi Viktor, 2026. január 26. hétfő, 18:00

Visszatért a gyerekkorunk: ilyen volt a Balaton jege

Visszaemlékezések szerint kilenc éve volt utoljára ilyen mértékű fagy Magyarországon. Ennek köszönhetően visszatért az életünkbe a balatoni korcsolyázás is. Az Economx új videóriportjában Horváth László rendőr ezredest kérdeztük a kialakult jéghelyzetről.
Faragó Janka, 2026. január 26. hétfő, 07:15
