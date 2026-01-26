Tudunk még politikáról beszélni családon belül? Az utca emberét kérdeztük

Áprilishoz közeledve egyre élesebb a politikai harc az országban. Az Economx új riportjában arról kérdeztük a járókelőket, hogy tudnak-e még családon belül veszekedés nélkül politizálni.

„Én már betiltottam a politizálást a családi összejöveteleken.” Ezt a választ kaptuk az egyik megkérdezettünktől, aki a túl heves viták miatt nem szívleli, ha politikáról van szó.

Kérdeztük azt is, hogy mi lehet az oka annak, hogy a politikai egyet nem értés olykor végzetes „soha többet nem beszélek veled" típusú vitába torkollik. Az egyik megszólalónk szerint az emberek nem járnak eleget pszichológushoz és nem foglalkoznak magukkal, ezért sokszor ilyen módon vezetik le a feszültséget.

Akadt olyan válaszadó is, akiknél nem tabu a politika, akkor sem, ha más-más párttal szimpatizálnak egy családon belül. A kulcs ez esetben az megértési szándék.

Az országgyűlési választásokat április 12-én tartják.